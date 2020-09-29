Sokak hayvanları için 112 acil müdahale ekipleri oluşturuldu - Son Dakika

Kırklareli Valiliğince sokak hayvanları için 112 acil müdahale ekibi oluşturuldu.

Vali Osman Bilgin'in talimatıyla oluşturulan ekip, yardıma muhtaç, acil müdahale edilmesi gereken sokak hayvanları için görev yapacak.

Vali Bilgin, yazılı açıklamasında, yeni oluşturulan ekibin 24 saat esasına göre çalışacağını belirtti.

Sokak hayvanlarına önem verdiklerini ifade eden Bilgin, vatandaşların acil müdahaleye ihtiyaç duyan sokak hayvanı için 112 çağrı merkezine bilgi verdiklerinde oluşturulan ekiplerin anında müdahale edileceğini kaydetti.

Kent merkezlerinde belediye sınırları içerinde kalan bölgelerde belediye acil müdahale ekiplerinin yönlendirileceğini aktaran Bilgin, belediye sınırları dışında kalan bölgelerde İl Özel İdaresi acil müdahale ekipleri, ilçelerde ise tarım ve Orman Müdürlüğü acil müdahale ekipleri, veteriner ve yardımcı personel ile görev alacağını bildirdi.