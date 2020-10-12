Sokak hayvanları için 50 yeni kulübe - Son Dakika

Sokak hayvanları için 50 yeni kulübe

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarına kedi evleri ve köpek kulübeleri yerleştirdi.

Yıl içinde sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Çekmeköy Belediyesi yeni bir çalışmaya daha imza attı. Kış aylarının gelmesi ve soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde, ilçe genelinde belirlenen 50 noktaya kedi evleri ve köpek kulübeleri yerleştirildi.

Özellikle kış aylarının başlamasıyla beraber bölgedeki sahipsiz köpeklerin zorlu kış şartlarında mücadelesine destek olmak amacıyla hayvansever vatandaş Kıyasettin Çetin, 50 adet köpek yuvasını Çekmeköy Belediyesi'ninde destekleriyle Reşadiye bölgesindeki ormanlık alan içerisindeki farklı noktalara yerleştirdi. Çekmeköy Belediyesi'ne ait kamyonlarla taşınan kulübeler belediye çalışanları tarafından hayvanların yoğunlukla bulunduğu orman içlerine konumlandırıldı.

Şimdiye kadar 153 hayvan evi yaptığını söyleyen Kıyasettin Çetin; " Emekliler sokakta geziyor. Ben böyle düşünmedim. Hayvanların bu haline görünce, aklıma bu kulübe fikri geldi. Önce oğlumla beraber bu fikrin projesini çizdik. Bu işin sonucunda şimdiye kadar toplam 153 ev yaptım. Yazın vatandaşlar buraya geliyor. Hayvanlara mama veriyor. Kışın kar yağdığında ne olacak? O sebepten ben kendimi bu işe adadım. Hayvanseverlere de sesleniyorum. Gelsinler, birleşelim. Kışa kadar 1000 ev yapalım. Çekmeköy Belediyesi'nden de Allah razı olsun. Kamyonlarını bu iş için tahsis etti. Belediye çalışanları geldi, kulübeleri dağıttı. Hayvanlara yardım etti" diye konuştu.