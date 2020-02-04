Sokak hayvanları için aşevleri yapıldı - Son Dakika

Çaycuma Kent Konseyi gönüllülerin desteği ile sokak hayvanları için yapılan aşevlerinin ilk ikisini Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi'ne teslim etti.



Kısa bir süre önce Kent Konseyi tarafından "Benim de Hayvanların Aşında Bir Katkım Olsun Diyorsanız, Gelin Hayvanlara Aşevi Yapalım; İsterseniz Üzerine İsminizi Yazalım" sloganı ile başlatılan kampanyaya hayvanseverler ve Çaycumalılar büyük ilgi gösterdi. Kampanya dahilinde tamamı Çaycuma'da yaptırılan aşevlerinin ilk ikisi Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Öğrencilerinin katkıları ile yapıldı. Çaycuma Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Tuğrul Dereli, Yürütme Kurulu Üyesi Sevda Bilici, Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı, Kadın Meclisi Üyesi Yonca Girgin ve kampanyanın koordinatörü Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Nilgün Çelik tarafından Okul Müdürü İbrahim Dikenli, Öğretmen Elvan Özcan ile Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Öğrencilerine teslim edildi. - ZONGULDAK