Sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı - Son Dakika

Sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı

20.10.2020 13:07
Sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı, System.String[]

SİVAS'ta bir petshop, sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı.

SİVAS'ta bir petshop, sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı. Dükkan sahibi Ahmet Koç (32), "Sivas'ın dört bir tarafına bu şekilde mama dağıtımı yapılabilir. Sokakta aç hayvan kalmasın istiyoruz" dedi.

Kentte 15 yıldır petshop işiyle uğraşan Veteriner Sağlık Teknikeri Ahmet Koç, askıda mama kampanyası başlattı. Koç, Demircilerardı Mahallesi'ndeki dükkanının önüne, günde 12 paket yarım kiloluk mama bırakıyor. Vatandaşlar ise sokak hayvanlarını beslemek için bu mamaları alıyor. Koç'un bu duyarlı davranışı hayvan severlerinde takdirini topluyor.

'AÇ HAYVAN KALMASIN İSTİYORUZ'

Askıda ekmek ve askıda yemek kampanyalarından esinlenerek böyle bir proje başlattığını söyleyen Ahmet Koç, "Bu bir anda aklıma geldi. Buraya anlık mama almak için müşteriler geliyor. Genelde de mamaları sokak hayvanlarına dağıtıyorlar. Bu şekilde gelen hayırda biraz da benim katkım olsun istedim. Bu şekilde askıda mama çalışması başlattım. Hayvanseverler buradan götürüp sokaktaki canlılara bunları verebilirler. Anlık olarak çöpün kenarında, bir köşe başında hayvan zaten havlayarak ya da miyavlayarak aç olduğunu belli ediyor. O aç olan canlılara iletilsin diye paket olarak böldüm ve askıya astım. Hayvanseverler de beni tanıyorlar ve biliyorlar. Sivas'ın dört bir tarafına bu şekilde mama dağıtımı yapılabilir. Sokakta aç hayvan kalmasın istiyoruz. Malum Sivas, kış aylarını çok çetin geçiriyor. Hayvanlar dışarıda kaldıkları için kışı ağır geçiriyor. Biz evin içerisinde olduğumuz halde üşüyoruz. Onların üşümesini biraz da olsa azaltmak için karınlarının tok olması gerekiyor. Bunu toplumda herkesin yapması lazım. Herkes kapısının önüne bir avuç mama koysa hayvanların hiçbiri zarar görmeden kışı atlatabiliriz" dedi.


Sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı
Sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı
Sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı
Sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı
Sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı
Sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı
Sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı
Sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı

Sokak Hayvanları, Ahmet Koç, Sivas, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı - Son Dakika

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