Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanları İçin Atık Malzemelerden Yuva Yaptılar

Sokak Hayvanları İçin Atık Malzemelerden Yuva Yaptılar

58 dakika önce

BURSA'da, Yıldırım Belediyesi çalışanları, sokak hayvanları için geri dönüşebilen malzemelerden barınak yaptı.

Sokak Hayvanları İçin Atık Malzemelerden Yuva Yaptılar, System.String[]
BURSA'da, Yıldırım Belediyesi çalışanları, sokak hayvanları için geri dönüşebilen malzemelerden barınak yaptı. Çalışma ile ilgili konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Çevresinde yaşayan canlılara duyarlı olmak kültür ve gelişmişliğin en büyük göstergesi. Bu çalışma nedeniyle mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları, kış aylarının gelmesiyle birlikte sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda hayatlarını sürdürmeleri için farklı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda belediye çalışanları atık malzemelerden sokak hayvanları için barınaklar yapıp, farklı noktalara yerleştirdi.

'ÇEVREDEKİ CANLILARA DUYARLI OLMAK GELİŞMİŞLİĞİN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ'

Havanın soğumasının, insanların olduğu kadar hayvanlar için de yaşam koşullarını ağırlaştırdığına dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, şöyle konuştu:

"Çalışma arkadaşlarımız ilçemizdeki sahipsiz hayvanlar için kedi, köpek ve kuş evleri yaparak bunları şehirdeki muhtelif bölgelere yerleştirdi. Kışın getirmiş olduğu zorluklardan, doğadaki hayvanlar çok etkileniyor. Arkadaşlarımız da yaptıkları yuvalar ile hayvanların barınma ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermek istedi. Çevresinde yaşayan canlılara duyarlı olmak kültür ve gelişmişliğin en büyük göstergesi. Bu çalışma nedeniyle mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Umarım bu davranışları herkese örnek olur. Öte yandan, sokak hayvanlarının kış mevsiminde karşılaştığı önemli sorunların başında gelen beslenme hususunda çalışma arkadaşlarımız muhtelif yerlere dostlarımız için yem bırakıyor. Hayvansever hemşehrilerimiz de evlerinde artan yiyeceklerini çöpe atmak yerine can dostlarımızla paylaşarak onlara destek olabilirler."

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:11 Kaynak: DHA

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