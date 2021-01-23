Sokak hayvanları için atık tahta paletleri sıcak yuvaya dönüştürdüler - Son Dakika

Sokak hayvanları için atık tahta paletleri sıcak yuvaya dönüştürdüler

23.01.2021 16:27

Sokak hayvanları için atık tahta paletleri sıcak yuvaya dönüştürdüler Burdurlu sanayicilerin verdiği atık malzemeler sokak hayvanlarına yuva oluyor Burdur'da veteriner hekimlik yapan Erdem Şahin, gönüllü hayvan sever dostları ile beraber kış şartlarında barınmakta zorlanan sokak hayvanları...

Sokak hayvanları için atık tahta paletleri sıcak yuvaya dönüştürdüler

Burdurlu sanayicilerin verdiği atık malzemeler sokak hayvanlarına yuva oluyor

BURDUR - Burdur'da veteriner hekimlik yapan Erdem Şahin, gönüllü hayvan sever dostları ile beraber kış şartlarında barınmakta zorlanan sokak hayvanları için kulübe inşa ettiler. Sanayicilerin gönüllü olarak kullanmadıkları palet tahtalardan yapılan kulübeler kendin dört bir yanında sokak hayvanlarına yuva oluyor.

Burdur'da kar ve yağmur gibi kış şartlarında ve sokağa çıkma kısıtlamasında yemek ve barınmakta güçlük çeken sokak hayvanları, unutulmadı. Burdur'da veteriner hekimlik yapan Erdem Şahin, hayvan sever dostları ile beraber Burdur'daki sokak hayvanları için kulübe inşa etmeye başladı. Sokak Hayvanları için barınabilecekleri bir ortam hazırlamaya çalışan Erdem Şahin ve gönüllüler, yaptıkları kulübeleri, Büğdüz köy yolu üzerindeki Burdur çöplüğüne ve Burdur Belediyesi'ne ait hayvan barınağına bıraktı.

Hiçbir beklentileri olmadan içlerinde ki merhamet duygusunu ortaya çıkarmak için böyle bir projeye başladıklarını belirten Veteriner Hekim Erdem Şahin, sokak hayvanları için gerekli olan her şeyi yapacaklarını söyledi. Erdem Şahin, "Aslında amacımız içimizde olan merhamet duygusunu ortaya çıkarmak. Sokak hayvanlarını hiçbir beklentimiz olmadan, kulübe şeklinde hafta sonları barınabilecekleri bir ortam hazırlamaya çıktık. Şuan gönüllü arkadaşlarımız geldi. Hep beraber burada güzel bir projeye imza attık. Onlar için gerekli olan her şeyi elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz." dedi

"Sahipsiz hayvanlar kış şartlarından etkilenmesin"

Gönüllü hayvan sever dostları ile beraber yaptıkları kulübeleri hangi noktalara bıraktıklarını ifade eden Erdem Şahin, "Kulübeleri şuan da ihtiyaç olunan Büğdüz köy yolu üzerinde olan Burdur Çöplüğü var. Orada yüzü aşkın köpek var. O bölgede şuan hepsi kar ve yağmur sularının altında kalmakta. Onların soğuktan üşümesini engellemek amacıyla o bölgeye yaptığımız kulübeleri bırakacağız. Aynı zamanda Burdur Belediyesi'nin kendi rehabilitasyon merkezi var hayvan barınağının. O bölgede de yoğun şekilde hayvanlar bulunmakta. Sahipsiz hayvanlar, kar ve yağmurdan etkilenmesini önlemek amaçlı o bölgelere yerleştiriyoruz." diye konuştu.

"Yirmiye yakın kulübe yerleştirdik"

Son 2 haftadır sokak hayvanları için 20'ye yakın kulübe inşa ettiklerini ve her hafta farklı bir proje ile sokak hayvanlarına sahip çıkacaklarını dile getiren Erdem Şahin, "Projemiz kapsamında şuan da Burdur Belediyesi'ne ait rehabilitasyon merkezinde köpek barınağındayız. Şuan buradaki koymuş olduğumuz kulübeler ile geçen hafta ve bu hafta 20'ye yakın kulübe yerleştirdik. Burada ki amacımız sahipsiz olan sokak hayvanlarımızı buradaki kar ve yağmur gibi kış şartlarından korumak. Şuan bunun için çalışıyoruz. Amacımız doğrultusunda her hafta farklı bir proje ile devam edeceğiz" diyerek sokak hayvanları için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının altını çizdi.

Sokak hayvanları için atık tahta paletleri sıcak yuvaya dönüştürdüler
Sokak hayvanları için atık tahta paletleri sıcak yuvaya dönüştürdüler
Sokak hayvanları için atık tahta paletleri sıcak yuvaya dönüştürdüler
Sokak hayvanları için atık tahta paletleri sıcak yuvaya dönüştürdüler

Sokak Hayvanları, Erdem Şahin, Veteriner, Burdur, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sokak hayvanları için atık tahta paletleri sıcak yuvaya dönüştürdüler - Son Dakika


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