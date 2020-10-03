Hepsiburada ve HAÇİKO iş birliğiyle hayvanlar için mama bağışı kampanyası - Son Dakika

Hepsiburada ve HAÇİKO iş birliğiyle hayvanlar için mama bağışı kampanyası

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, e-ticaret platformu Hepsiburada, tüm sosyal sorumluluk projelerini topladığı "HepsiYürekten" çatısı altında, hayvan haklarının öncü derneklerinden Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile birlikte sokak hayvanları için...

Hepsiburada ve HAÇİKO iş birliğiyle hayvanlar için mama bağışı kampanyası, System.String[]

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, e-ticaret platformu Hepsiburada, tüm sosyal sorumluluk projelerini topladığı "HepsiYürekten" çatısı altında, hayvan haklarının öncü derneklerinden Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile birlikte sokak hayvanları için mama bağışı kampanyası başlatıyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, topluma değer katma ve toplumsal sorunların çözümünde öncü olma misyonuyla, kadınlar, çocuklar, dezavantajlı bireyler, sahipsiz hayvanlar, çevre, bilim, kültür, eğitim, spor ve sanata yönelik tüm sosyal sorumluluk projelerini "HepsiYürekten" çatısı altında hayata geçiriyor.

Hepsiburada bu kapsamda, bu yıl 10. yılını kutlayan HAÇİKO ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde başlattığı mama bağışı kampanyasıyla, yaşam mücadelesi veren yüzlerce sahipsiz kedi ve köpeğe sürdürülebilir bir besin takviyesi sağlanması için çalışıyor.

Milo marka mamalardan alanlar, HAÇİKO'ya bağış yapıyor

HAÇİKO ile ortak olarak hayata geçirilen kampanya kapsamında, tüm Hepsiburada müşterilerine ve hayvanseverlere, platform üzerinden satın aldıkları mamalar ile bağış yapabilecekleri çağrısı yapılıyor.

Bağış kampanyasında, Hepsiburada'nın kendi ürün gamında bulunan Milo marka mamalardan "15 kg.'lık Kuzu Etli & Pirinçli Yetişkin Köpek Maması" veya "10 kg'lık Somonlu Yetişkin Kedi Maması"ndan ekim ayı boyunca satın alanlar için HAÇİKO'ya 1 kilogram mama bağışında bulunulmuş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, şunları kaydetti:

"4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü vesilesiyle hayata geçirdiğimiz projede, yüzlerce sokak hayvanının beslenmesi gereken mamayı HAÇİKO'ya, Hepsiburada olarak bağışlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemizde ayrıca müşterilerimizin de desteğini alarak daha çok sayıda sahipsiz kedi ve köpeğin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamayı ve sahipsiz hayvanların yaşam mücadelesine bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ekim ayı boyunca satışa sunulacak olan kendi markamız Milo'nun 10 veya 15 kiloluk mamalarından satın alacak müşterilerimiz adına HAÇİKO'ya 1 kilogram mama bağışında bulunulmuş olacak. Müşterilerimiz adına aldığımız bağış mamaları, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki ormanlık arazilerde yaşam mücadelesi veren sahipsiz kedi ve köpeklerin gıda ihtiyacını karşılamak üzere derneğe bağışlanacak. Hepsiburada ailesi olarak, verecekleri destek için tüm hayvanseverlere yürekten teşekkür ediyor, sokak hayvanlarına karşı olan ilgi ve duyarlılığın artmasını diliyoruz."

HAÇİKO Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik ise "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü gibi önemli ve özel bir günde, mama bağışı projesini Hepsiburada ile hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu bağış kampanyasının sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmenin yanında, büyük ölçüde farkındalık yaratacağına da inanıyoruz.

Aynı zamanda proje kapsamında HAÇİKO ürünlerini Hepsiburada üzerinden de satışa açacağız. Çok yakında, can dostlarımızın gıda ve barınak gibi ihtiyaçlarını karşılamak için satın alınacak tüm kutlama kartı ve magnet gibi özel ürünlerimize Hepsiburada'daki mağazamızdan ulaşılabilecek." ifadelerini kullandı.

Hepsiburada ve HAÇİKO iş birliğiyle hayvanlar için mama bağışı kampanyası

Sokak Hayvanları, Hepsiburada, Mama, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hepsiburada ve HAÇİKO iş birliğiyle hayvanlar için mama bağışı kampanyası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı
Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin         
17:08
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti         
16:45
İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak         
15:38
Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu         
15:34
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Karasu Nehri'nde kıyıya vuran balıkları pişirip yiyen vatandaşlar tehlikeyi umursamıyor Karasu Nehri'nde kıyıya vuran balıkları pişirip yiyen vatandaşlar tehlikeyi umursamıyor         
15:20
Canı sıkılınca macera arayan işgüzar, polise 'otomobilim çalındı' ihbarında bulundu Canı sıkılınca macera arayan işgüzar, polise 'otomobilim çalındı' ihbarında bulundu         
14:46
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı 2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı         
11:49
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi         
11:21
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 17:23:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hepsiburada ve HAÇİKO iş birliğiyle hayvanlar için mama bağışı kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei