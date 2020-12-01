Sokak hayvanları için bahçeli ev kiralayıp beldeye yerleştiler - Son Dakika

Sokak hayvanları için bahçeli ev kiralayıp beldeye yerleştiler

01.12.2020 11:01
Sokak hayvanları için bahçeli ev kiralayıp beldeye yerleştiler, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayvanseverler Nihal Yağmur Bozuk ve Ali Abidin Karabulut, komşularını rahatsız etmemek için ilçedeki evlerini kiraya verip Cemel Beldesi'nde yerleştikleri bahçeli evde sokak köpekleri ve kedilerine bakıyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayvanseverler Nihal Yağmur Bozuk ve Ali Abidin Karabulut, komşularını rahatsız etmemek için ilçedeki evlerini kiraya verip Cemel Beldesi'nde yerleştikleri bahçeli evde sokak köpekleri ve kedilerine bakıyor.

Beldede 4 dönüm araziye sahip ev kiralayan çift, sokaklardan topladıkları sahipsiz 12 köpek ve 2 kedinin bakımını yapıyor.

İlçedeki başıboş hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için "Bir Kap Yemek" kampanyası başlatan ve hayırseverlerden yardım toplayan 20 yaşındaki ikizler Hakan ve Gökhan Kanak ile 28 yaşındaki Hatice Dökmetaş da esnaf ve vatandaşların yardımıyla satın aldıkları mamalarla Bozuk ve Karabulut'a destek oluyor.

Hayvansever Nihal Yağmur Bozuk, AA muhabirine, 2016 yılında internet üzerinden Ali Abidin Karabulut ile tanıştığını ve hayatlarını birleştirdiklerini söyledi.

Hayvanları çok sevdiklerini dile getiren Bozuk, ilçe merkezinde Pınarönü Mahallesi'ndeki evlerinde sokakta aç susuz yaşayan hayvanlara bakmaya başladıklarını ancak komşularına rahatsızlık verdiklerini belirtti.

Bu nedenle evlerini kiraya vererek ilçeye bağlı Cemel Beldesi'nde geniş bahçeli bir ev kiraladıklarını anlatan Bozuk, "Buraya Almanya'dan geldim, bu yumurcaklara bakıyorum, onları çok seviyorum. Dayalı döşeli evimizi bıraktık, bunlara bakmak için buraya geldik. Kiralık, geniş arazisi olan bir ev tuttuk." dedi.

Bozuk, kiraladıkları 4 dönüm arazisi olan evin bahçesine kendi imkanlarıyla briketten barınak yaptıklarını ifade etti.

"Onlar benim çocuklarım"

Hayvanların sokakta aç susuz kalmasına gönlünün razı olmadığını vurgulayan Bozuk, şunları kaydetti:

"Ben de elimden geldiği kadar onları doyurmaya çalışıyorum. Bunlara gücümüz yettiğince güzel bir barınak yaptık, içeriye yataklar da koyduk, kışın üşümesinler diye. İnşallah rahat ederler. Mama konusunda biraz güçlük çekiyoruz, mamalar malum çok pahalı. Onun için de vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz, biz bütçemiz yettiği kadarıyla alıyoruz. Onlar benim çocuklarım. Eğer sahiplenmek istiyorsanız gelin, buyurun istediğinizi size veririz ama lütfen onları sokağa bırakmayın."

Ali Abidin Karabulut da Bozuk'un sokak hayvanlarına karşı hayranlığı ve onlara karşı ayrı bir merhameti olduğunu, bu nedenle kendisine elinden gelen her türlü yardımı yapmaya karar verdiğini belirtti.

Tatile veya uzak yerlere ziyarete gidenlerin hayvanlarına da geçici baktıklarını söyleyen Karabulut, "Bunun için ücret almıyoruz. Toplumda bir eksiklik olduğunu, sokak köpekleriyle ilgilenecek fedakar insanların olmadığını gördük, bu açığı da kapatmak için beldeye yerleştik." diye konuştu.

Hatice Çarpar, Şarkışla, Köpek, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sokak hayvanları için bahçeli ev kiralayıp beldeye yerleştiler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli'den "Ordu Katar'a satıldı" diyen CHP'li Başarır'a sert tepki: Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak
14 yaşındaki FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı 14 yaşındaki FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı         
11:19
Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu         
10:54
Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı         
10:41
Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı         
10:37
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Kasığından vuruldu, zanlılar tahliye edilince isyan etti: 136 dikişim var, adalet bu mu? Kasığından vuruldu, zanlılar tahliye edilince isyan etti: 136 dikişim var, adalet bu mu?         
09:53
Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı         
09:46
Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak         
09:33
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı         
07:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 11:34:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak hayvanları için bahçeli ev kiralayıp beldeye yerleştiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei