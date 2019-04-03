Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanları İçin Bayat Ekmek Kumbarası

Sokak Hayvanları İçin Bayat Ekmek Kumbarası

57 dakika önce

Antalya Kumluca Belediyesi tarafından bayat ekmeklerin israf edilmemesi ve sokak hayvanlarına yiyecek olarak değerlendirilmesi amacıyla bayat ekmek kumbarası uygulaması başlatıldı.

Sokak Hayvanları İçin Bayat Ekmek Kumbarası, System.String[]
Antalya Kumluca Belediyesi tarafından bayat ekmeklerin israf edilmemesi ve sokak hayvanlarına yiyecek olarak değerlendirilmesi amacıyla bayat ekmek kumbarası uygulaması başlatıldı.

Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün "Ekmeğiniz Çöp Değil, İhtiyacı Olan Canlılara Öğün Olsun" kampanyası ile bayat ekmekler sokak hayvanlarına yemek olarak değerlendirilecek.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven "İlçemizde şimdilik 15 noktada, bayat ekmek kumbarası uygulamasına geçtik. Önümüzdeki günlerde bu uygulama devam edecek. Başka mahallelerimizde de Bayat Ekmek Kumbarası uygulamasına geçeceğiz. Dinimizde israf yasaklanmıştır. Özellikle ekmeği israf etme lüksümüz olamaz. Bu yüzden bayat ekmeklerimiz, diğer canlılara öğün olarak toplanacaktır. Toplanan ekmekler ilk etapta barınak ve hayvanat bahçesindeki hayvanlarımız için kullanılacaktır" dedi.

Projenin uygulamasına 31 Mart Yerel Seçimlerinde belediye başkanı seçilen ve henüz mazbatasını almayan Mustafa Köleoğlu da katıldı. Mevcut Belediye Başkanı Yusuf Göven, yeni seçilen Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'na kampanya hakkında bilgi verdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:29 Kaynak: İHA

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