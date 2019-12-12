Sokak hayvanları için belediye ve vatandaş el ele verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için belediye ve vatandaş el ele verdi - Son Dakika

Sokak hayvanları için belediye ve vatandaş el ele verdi

6 saat önce

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek adına Kağıthaneli hayvanseverlerle buluşarak görüş alışverişinde bulundu.

Sokak hayvanları için belediye ve vatandaş el ele verdi, System.String[]

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek adına Kağıthaneli hayvanseverlerle buluşarak görüş alışverişinde bulundu.


Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sokak hayvanları için yapılan çalışmalar ve gelecek dönem projelerini ilçe sakini hayvanseverlerle paylaştı. Kağıthane Belediyesine bağlı yeni kültür merkezinde gerçekleşen buluşmada hayvanseverler önerilerde bulundu. Buluşmada ifade edilen öneriler değerlendirilerek; yeni dönemde sokak hayvanları için yapılacak çalışmalara fikir oluşturacak.


"Sokak hayvanları için kış hazırlıklarımızı tamamladık"


Toplantıda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Sokak hayvanları için kış hazırlıklarımızı tamamladık. Yeteri kadar besleme noktamız, yuvamız ve mama mevcut. Veterinerlik birimimizdeki uzman ekibimiz her saat ve her yerde; hasta veya yaralı sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonunu yapabilecek donanıma ulaştı. Sokakta yaşayan can dostlarımızın da rahat bir kış mevsimi geçirebilmesi için ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürecek. Ben de konunun özellikle takipçisi olacağım. Ancak sadece bizim çabamızla olmaz. Kağıthane'de hayvanseverliği yaygınlaştırmak adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Özellikle çocuk ve gençlerimize hayvan sevgisini aşılamak için çalışacağız" dedi.


3 bin 662 tedavi işlemi gerçekleştirildi


Kağıthane Belediyesi tarafından son 8 ayda yapılan çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda; 720 sokak hayvanının kısırlaştırıldığı, 2 bin 883 aşılama, 3 bin 662 tedavi işlemi gerçekleştirildiği bilgisi verildi. 33 sokak hayvanı sahiplendirilirken 67 olan besleme noktası sayısı 120'ye çıkarıldığı paylaşıldı. Barınakların kışa hazırlıkları tamamlandı. Besleme noktalarına her gün düzenli olarak mama ve su bırakılıyor. Türkiye'de az sayıdaki hayvan ambulanslarından bir tanesi de Kağıthane Belediyesi'nde bulunuyor. Tam donanımlı hayvan ambulansı ile ekipler acil durumlarda sokak hayvanlarının olay yerinde imdadına yetişiyor. Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten hayvanseverler, ev sahipliği için Kağıthane Belediye Başkanın Mevlüt Öztekin'e teşekkür ederek; çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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