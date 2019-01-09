Sokak Hayvanları İçin Besleme Çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, zorlu kış şartlarında yemek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için başkentin 150 farklı noktasına mama bırakılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, zorlu kış şartlarında yemek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için başkentin 150 farklı noktasına mama bırakılıyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenen, başta İmrahor Vadisi, Yakupabdal, Bağlum, Etlik, Gölbaşı, Zir Vadisi olmak üzere çeşitli bölgelerdeki 150 farklı noktada belediye ekiplerinin sahipsiz hayvanlara yönelik besleme çalışmaları devam ediyor. Mamanın yanı sıra birçok kurumdan alınan yemek artıkları da kış şartlarının ağır geçtiği zamanlarda hayvanların imdadına yetişiyor.



Belediye ekipleri, ayrıca dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından bildirilen bölgeleri inceleyerek buralara sokak hayvanları için mama bırakıyor. Vatandaşların sokaktaki hayvanların beslenmesine yönelik talepleri de Alo 153 Mavi Masa Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrılar doğrultusunda değerlendirerek ekipler bölgeye gönderiliyor.



Besleme yapılan noktalarda kırığı, kanaması, açık yarası olan sokak hayvanlarına sağlık müdahaleleri yapılıyor.



Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hekimi Kerem Sındır, duyarlı vatandaşlar ve belediye iş birliği ile sokakta yaşayan hayvanlara ulaştıklarını belirterek, "Kış şartlarının çetin geçtiği dönemlerde ağırlıklı olarak köpeklerin yoğun olduğu bölgelerde besleme çalışması yapıyoruz. Yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmaları önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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