Sokak Hayvanları İçin Beslenme Odaklarına Mama Bırakıldı

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralıksız devam eden kar yağışı ile yiyecek bulamama tehlikesi ile karşı karşıya bulunan sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama bırakıldı.

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralıksız devam eden kar yağışı ile yiyecek bulamama tehlikesi ile karşı karşıya bulunan sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama bırakıldı.



Şehir merkezinde dün geceden beri aralıksız olarak yağan kar yağışı ile birlikte yiyecek bulamama sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı merkezlerindeki açık alanlarda oluşturulan beslenme odaklarına yeteri oranda mama bıraktı. - NEVŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var

Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi

Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı

İçişleri Bakanlığı Uyardı! Adres Kaydı Olmayan 323 Bin Kişi Oy Kullanamayabilir