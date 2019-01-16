Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanları İçin Beslenme Odaklarına Mama Bırakıldı

Sokak Hayvanları İçin Beslenme Odaklarına Mama Bırakıldı

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralıksız devam eden kar yağışı ile yiyecek bulamama tehlikesi ile karşı karşıya bulunan sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama bırakıldı.

Sokak Hayvanları İçin Beslenme Odaklarına Mama Bırakıldı, System.String[]
Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralıksız devam eden kar yağışı ile yiyecek bulamama tehlikesi ile karşı karşıya bulunan sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama bırakıldı.

Şehir merkezinde dün geceden beri aralıksız olarak yağan kar yağışı ile birlikte yiyecek bulamama sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı merkezlerindeki açık alanlarda oluşturulan beslenme odaklarına yeteri oranda mama bıraktı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

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