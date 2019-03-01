Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanları İçin Beslenme Odaklarına Mama Bırakıldı

Sokak Hayvanları İçin Beslenme Odaklarına Mama Bırakıldı

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından,kar yağışı ile yiyecek bulamama tehlikesi ile karşı karşıya bulunan sokak hayvanları için, park ve bahçelerde oluşturulan beslenme odaklarına mama bırakıldı.

Sokak Hayvanları İçin Beslenme Odaklarına Mama Bırakıldı, System.String[]
Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından,kar yağışı ile yiyecek bulamama tehlikesi ile karşı karşıya bulunan sokak hayvanları için, park ve bahçelerde oluşturulan beslenme odaklarına mama bırakıldı.

Şehir merkezinde kar yağışı ile birlikte yiyecek bulamama sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı merkezlerindeki açık alanlar başta olmak üzere park ve bahçelerde oluşturulan beslenme odaklarına yeteri oranda mama bıraktı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Nevşehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var! Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:56:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanları İçin Beslenme Odaklarına Mama Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]