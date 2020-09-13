Sokak hayvanları için bir kap su bir kap mama - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, ilçe geneline yerleştirdiği su ve mama kaplarıyla sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmayarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını idame ettirmelerine yardımcı olmaya devam ediyor.

Tepebaşı bölgesinin çeşitli noktalarında sokak hayvanları için hazırlanan su ve mama kaplarını yerleştiren belediye ekipleri, konu hakkında duyarlılık oluşturmaya da devam ediyor. Sokak hayvanlarının su içebilmesinin çok önemli olduğunu belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Sokak hayvanları için kap dağıtımına devam ediyoruz. Özellikle sıcak havalarda tüm vatandaşlarımızın evlerinin ve dükkanlarının önüne, sokak hayvanları için bir kap su ve mama kabı koymasını rica ediyoruz. Hayvanların özellikle su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, onlar için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmayı memnuniyetle karşılayan hayvan dostu Eskişehirliler ise, Tepebaşı Belediyesi'ne gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyor. - ESKİŞEHİR