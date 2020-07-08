Sokak hayvanları için 'Bir kap su' kampanyası - Son Dakika

Sokak hayvanları için 'Bir kap su' kampanyası

Bayraklı Belediyesi, aşırı sıcaklar nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Bayraklı Belediyesi, aşırı sıcaklar nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. 'Can Dostlarımız İçin Bir Kap Su' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanına mama ve su bırakıyor.


Salgın süresince, sokak hayvanlarına 3 bin 500 kilogram mama dağıtan Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşayan can dostları yine unutmadı. "Can Dostlarımız İçin Bir Kap Su" kampanyası başlatan ekipler, bir yandan ilçe genelindeki parklara ve sokak hayvanlarının yoğun olduğu alanlara su ve mama bırakırken, bir yandan da vatandaşları kampanyaya destek vermeye çağırdı. Kampanyayla sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı artırmak isteyen ekipler, vatandaşların uygun noktalara koyabileceği bir kap suyun sokak hayvanlarının yaşamı için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. - İZMİR

Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için 'Bir kap su' kampanyası - Son Dakika
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