"Sokak Hayvanları İçin Bir Kap Yemek Bir Kap Su" - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için yemleme ve sulama çalışmalarını sürdürürken bir yandan da "Bir Kap Yemek Bir Kap Su" kampanyasını yürütüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması amacıyla yürüttükleri "Bir Kap Yemek Bir Kap Su" kampanyasına vatandaşlardan destek olmalarını istedi.

Türkiye'nin, en modern ve büyük hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezlerinden birini Konya'da hayata geçirdiklerini anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Kampanyayla şehir genelinde yürütülen çalışmaların amacı, yaz sıcaklarına karşı korumasız kalan sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmasına engel olmak. Bir kap yemek ve su, sıcak yaz günlerinde hayat kurtarır. Tüm hemşehrilerimizden ricam sokak hayvanlarını düşünerek onlara su ve yemek temininde hassasiyet göstermeleri, kampanyamıza destek vermeleridir. Pandemi sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe belediyeleri, dernekler ve gönüllü hayvan dostları ile sürekli yemleme çalışması yaptık. Şu anda da şehir merkezinde 250 beslenme odağı ve 500 sulama istasyonuna düzenli olarak yem ve su bırakılıyor."