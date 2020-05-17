Sokak hayvanları için bırakılan mama kaplarına zarar veren kişiye para cezası - Son Dakika

Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen 6 saatlik sokağa çıkma izni sırasında evlerinin karşısındaki parka sokak hayvanları için mama ve su bırakan yaşlı adama tepki gösterip, parka bıraktığı mama ve su kaplarını tekmeleyen kişiye 4 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Halman Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Yavuz Baykal (65) evinin karşısındaki parka çıkarak, sokak hayvanları için mama ve su kapları koydu.

Bu sırada parka gelen N.B, Baykal'a tepki gösterip, bırakılan kapları tekmeledi.

Bu sırada vatandaşlarca çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Kısa sürede gözaltına alınan şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan da 950 lira idari para cezası uygulandı.