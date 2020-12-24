Sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalma girişimi kamerada - Son Dakika

Sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalma girişimi kamerada

24.12.2020 12:39
Sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalma girişimi kamerada, System.String[]

KÜTAHYA'da apart işleten Ali İhsan Acar'ın sokak hayvanları için kaldırıma bıraktığı mamaları ellerindeki poşete doldurmaya çalışan 2 kişi gelen tepkiler üzerine 'evimizdeki kediye götürecektik' diyerek bölgeden uzaklaştı.

KÜTAHYA'da apart işleten Ali İhsan Acar'ın sokak hayvanları için kaldırıma bıraktığı mamaları ellerindeki poşete doldurmaya çalışan 2 kişi gelen tepkiler üzerine 'evimizdeki kediye götürecektik' diyerek bölgeden uzaklaştı. Sokak hayvanları için aldığı mamaların çalınmak istenmesine çok üzüldüğünü söyleyen Acar, "Biz hayvanlara bu zor şartlarda bakmaya çalışıyoruz. Bir vatandaşın da buradaki mamayı alıp evine götürmesi, beni üzdü" dedi.

Meydan Mahallesi'nde apart işleten Ali İhsan Acar, sokak hayvanları için kaldırıma her gün mama alarak kaplara koydu. Az sayıda sokak hayvanı olmasına rağmen mamaların kısa sürede bittiğini gören Acar, güvenlik kameralarından kontrol ettiğinde tanımadığı 2 kişinin mamaları ellerindeki poşetlere doldurduğunu gördü. Acar'ın tepkisi üzerine aldıkları mamaları bırakılan ikili oradan uzaklaştı. Sokak hayvanları için dışarıya düzenli olarak mama bıraktığını belirten Ali İhsan Acar, "Her gün bırakmama rağmen mamanın çok hızlı azaldığını gördüm. ya köpekler yiyordu ya da kediler çoğaldı diye düşündüm. Belli bir süre takip etmeye başladım, bir şey bulamadım. Bir gün ofisimde otururken sabaha karşı iki kişinin gelip mamaları poşete doldurduğunu gördüm. Daha sonra dışarı çıktım ve bu vatandaşları yakaladım. Neden mamayı aldıklarını sordum, evlerindeki kediye vereceklerini söylediler. Bende 'ya mamayı bırakın ya da polis çağıracağım' dedim. Daha sonra mamayı döküp, bırakıp gittiler. Bu durum karşısında bir vatandaş olarak çok rahatsız oldum. Çünkü biz hayvanlara bu zor şartlarda bakmaya çalışıyoruz. Bir vatandaşın da buradaki mamayı alıp evine götürmesi, beni üzdü" dedi.Sokak kısıtlamaları nedeniyle sokak hayvanlarının daha çok yiyeceğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Acar, herkesin bu konuda duyarlı olup hayvanlar için kapı önlerine yiyecek bırakması gerektiğini de sözlerine ekledi.


Sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalma girişimi kamerada
Sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalma girişimi kamerada
Sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalma girişimi kamerada
Sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalma girişimi kamerada
Sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalma girişimi kamerada
Sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalma girişimi kamerada
Sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalma girişimi kamerada
Sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalma girişimi kamerada

Sokak Hayvanları, Meydan Mahallesi, Mama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalma girişimi kamerada - Son Dakika


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