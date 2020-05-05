Sokak hayvanları için ?Bugün de Bizden? olsun kampanyası - Son Dakika

MERSİN'de sokak hayvanları için başlatılan 'Bugün de Bizden' adı verilen kampanya kapsamında Mezitli Belediyesi'ne mama desteği verildi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve temizmama.com tarafından tedarik edilen mamalar, özel mama kapları ile çeşitli park ve alanlara yerleştirildi. Tüm vatandaşları kampanyaya destek olamaya davet eden hayvan severler Sevil Kumaş, sokak canlarına dağıtılmak üzere mama gönderildiği bilgisini verdi. Hayvanseverlerin Mezitli Belediyesi aracılığıyla mama desteğinde bulunabileceğini belirten Kumaş, "?Bugün de Bizden? adını verdiğimiz kampanyamıza sizde destek olmak isterseniz sokak canlarımızı sizin adınıza beslemesi için Mezitli Belediyemizi arayarak miktarı ne kadar olursa olsun mama bağışında bulunabilirsiniz. Bağışladığınız mamalarınız sokağa çıkma yasağının olduğu ve ihtiyaç olan yerlerde gönüllülerle birlikte besleme yapılacaktır? dedi.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, 'Bugün ki mamaları bizden diyerek sokak hayvanları için kampanyamızı başlattık. Sokaktaki dostlarımızı unutamayız. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları ekiplerimiz besleme ünitelerine mama koyuyordu. Şimdi hayvan Dostları Derneğimizle bunu kampanya haline getirerek Mezitli'ye yaymayı hedefliyoruz' diye konuştu.