Sokak hayvanları için çiftlik kurdu, 500 köpeği besleyip sahiplendiriyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Sokak hayvanları için çiftlik kurdu, 500 köpeği besleyip sahiplendiriyor - Son Dakika

Sokak hayvanları için çiftlik kurdu, 500 köpeği besleyip sahiplendiriyor

6 saat önce

Sokak hayvanları için çiftlik kurdu, 500 köpeği besleyip sahiplendiriyor Sokaktan bulup beslediği köpekler onu görünce sevinçten deliye dönüyor Bursalı hayvansever genç; sokak hayvanları için çiftlik kurup her gün yüzlerce hayvanı besleyip yeni yuvalarına kavuşturuyor.

Sokak hayvanları için çiftlik kurdu, 500 köpeği besleyip sahiplendiriyor

Sokaktan bulup beslediği köpekler onu görünce sevinçten deliye dönüyor

BURSA - Bursalı hayvansever genç; sokak hayvanları için çiftlik kurup her gün yüzlerce hayvanı besleyip yeni yuvalarına kavuşturuyor.

Hayatını sokak hayvanlarına adayan Emre Demir, ilk başlarda sokakta bulunan hayvanları düzenli beslemeye başladı. Daha sonra bu hayvanlar için "ne yapabilirim" diye düşünen genç adam bir dernek kurmaya karar verdi.

Sokak hayvanlarını kurtarıp onları yeni yuvalarına kavuşturmak için hayal ettiği Her Eve Bir Pati Derneğini kurdu. Hayırseverlerin yardımları ve gönüllü arkadaşlarının destekleriyle bir çiftlik kiralayarak burada sokağa terk edilen ve sokakta yaşayan köpekleri barındırmaya başladı. Sayı her geçen gün artarken, Emre Demir bugün 500 üzerinde sokak köpeğini besleyip bakımlarını yapıyor. Demir, beslediği bu köpekleri yeni yuvalarına kavuşturuyor. Köpek sahiplenmek isteyen aileler derneğe başvuru yapıyor. Dernek ise aileyi takibe alıp gerekli incelemeyi yaptıktan sonra onları sahiplenmek istediği köpeği teslim ediyor. Emre Demir'in kurduğu dernek bu zamana kadar bir çok şehirde ve yurtdışında çok sayıda aileyi köpek sahibi yaptı. Dernek aileye köpeği verdikten sonrada takip etmeyi ihmal etmiyor.

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Her Eve Bir Pati Derneği Kurucusu Emre Demir, "Sokağa terk edilmiş bir köpeği sahiplenerek bu işe başladık. Sonra bu böyle devam etti. İlk başlarda bireysel olarak ilerledik. Kendi imkanlarımız doğrultusunda sokakta bulduğumuz dostlarımızı yuvalandırıyorduk. Ülkemizde insanlar kolay şekilde hayvan sahibi olabiliyor ve bir o kadar da bırakabiliyorlar. Terk edilmek üzücü bir durum. Hiç bir canlı terk edilmeyi hak etmiyor. Biz daha fazla yardım etmek istedik. İyilikler bize her zaman iyilik getirdi. Yuvalandırdığımız ailerle ve yakın çevremizle el ele tutuşarak bir dernek oluşturmaya karar verdik. Hedefimiz her eve bir pati verebilmek. Biz ülkemizde bu kadar hayvan terk edilirken, parayla hayvan alınmasına karşıyız. Talep çok fazla, insanlar bizden hayvan sahiplenmek istiyor. Biz köpeği verdikten sonrada takibini yapıyoruz" dedi.

Sokak hayvanları için çiftlik kurdu, 500 köpeği besleyip sahiplendiriyor

Emre Demir, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:29 Kaynak: İHA


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