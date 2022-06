- Sokak hayvanları için dans ettiler

MERSİN - Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediyesi, sokakta yaşayan can dostları için dans etkinliği düzenledi.

İlçedeki yeşil alan ve parklara yerleştirdiği besleme odaklarına her gün taze mama ve su ile doldurarak sokakta yaşayan can dostlarının yanında olan belediye, bu kez de "Mama Getir Dans Et" etkinliği ile farkındalık oluşturdu. Özel bir dans okulu ve PalmCity AVM ile birlikte çevre ve sokak hayvanları yararına düzenlenen etkinliğe katılarak mama getiren 7'den 70'e herkes, dans edip sokak hayvanlarının beslenmesi için destek verdi. Alışveriş merkezinin etkinlik alanında ayna anda zumba yapan hayvan severlerin dans performansı ise yoğun ilgi gördü, renkli görüntülere sahne oldu. Toroslar Belediyesi jimnastik ekibinin de yer aldığı etkinlikte katılımcılar büyük alkış aldı.

Etkinlik sonunda Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz adına Başkan Vekili Adnan Baş, dans okulu sahibi Giray Çelik ile PalmCity Genel Koordinatörü Aykut Arslan'a teşekkür plaketi takdim etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sokakta yaşayan hayvanların en temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme ihtiyacına dikkat çekmek amacıyla "Mama Getir Dans Et" etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Sokak hayvanları konusunda sorumluluk hisseden herkes, bu etkinlikte yerini alarak dans etti. Hem farkındalık oluşturmayı hem de çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamayı amaçladığımız bu etkinliğin paydaşı olan dans okulu ile PalmCity AVM'ye teşekkür ederiz" dedi.

Yılmaz, vatandaşlara "Evlerinizin önüne bir kap su ve mama bırakın" çağrısında da bulunarak, "Tüm canlıların yaşama hakkı var. Doğadaki dostlarımızın daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını istiyoruz. Bu etkinliğimiz de sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek adına yaptığımız çalışmalardan biri. Bir kap su ve bir kap mama minik dostlarımızın hayatını kolaylaştıracaktır. Özellikle yeşil alan ve parklarımıza yerleştirdiğimiz besleme odaklarına her gün taze mama ve su ile doldurularak takviyeler yapıyoruz. Hayatımızı paylaştığımız doğadaki tüm canlıları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz. Mama getiren, dans eden ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.