Sokak hayvanları için doğal taştan mama ve su kabı üretildi - Son Dakika

Sokak hayvanları için doğal taştan mama ve su kabı üretildi

07.10.2020 17:49
Sokak hayvanları için doğal taştan mama ve su kabı üretildi, System.String[]

Samsun'da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için doğal taştan estetik güzelliği sahip mama ve su kabı üretildi.

Samsun'da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için doğal taştan estetik güzelliği sahip mama ve su kabı üretildi.

Büyükşehir Belediyesine ait Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nda sokak hayvanlarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması için doğal taştan estetik güzelliğe sahip mama ve su kabı üretimine başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere, özellikle yeni tip koronavirüs döneminde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalıştıklarını aktardı.

Doğal taştan hem sokak hayvanlarının günlük ihtiyacının karşılanması hem de estetik güzelliğe sahip mama ve su kabı ürettiklerine işaret eden Demir, "Seri üretime geçilip kentimizin belli noktalarına yerleştireceğiz. Bizlere emanet olan sokak hayvanlarımız için her şey düşünülerek tasarlandı. Büyükşehir olarak hayvanlarımızın tedavi, beslenme ve su ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ne kadar hassas bir belediye olduğumuz biliniyor. Her canlının suya ihtiyacı vardır. Sokak hayvanlarımızın da bu ihtiyacını gözeterek yapılan bu çalışma çok değerlidir." dedi.

Şehir mobilyaları üretmek için kurulan Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nda sokak hayvanları için de üretim yapmasının önemli olduğuna dikkati çeken Demir, bu kapların estetik açıdan da güzel bir görüntü oluşturacağını kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için doğal taştan mama ve su kabı üretildi - Son Dakika

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