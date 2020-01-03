Sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, yaban hayatın korunması çalışmaları kapsamında yemleme çalışması yapıldı.



Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer ve Şube Müdürü Harun Dindar'ın katıldığı yemleme çalışmaları, Erciyesi Dağı, Hacılar ve Develi ilçelerinin muhtelif yerlerinde yapıldı. Yemleme çalışmaları kapsamında; tavuk atığı ve çeşitli sebze türleri (havuç, marul, lahana) hayvanlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri alanlara bırakıldı.



Yapılan açıklamada; devam eden olumsuz hava koşullarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz yaban hayatını desteklemeye devam edileceği bildirildi. - KAYSERİ