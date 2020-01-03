Sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, yaban hayatın korunması çalışmaları kapsamında yemleme çalışması yapıldı.

Sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, yaban hayatın korunması çalışmaları kapsamında yemleme çalışması yapıldı.


Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer ve Şube Müdürü Harun Dindar'ın katıldığı yemleme çalışmaları, Erciyesi Dağı, Hacılar ve Develi ilçelerinin muhtelif yerlerinde yapıldı. Yemleme çalışmaları kapsamında; tavuk atığı ve çeşitli sebze türleri (havuç, marul, lahana) hayvanlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri alanlara bırakıldı.


Yapılan açıklamada; devam eden olumsuz hava koşullarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz yaban hayatını desteklemeye devam edileceği bildirildi. - KAYSERİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mehmet Sıddık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun
Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak

Son Dakika Haberleri
16:22 Rektör Karakaya, İstanbul'da öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
16:22 MAÜ'den Bölgesel AR- GE Projesi "Derik Halhalı Zeytini" - Son Dakika
16:22 Malezya, Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarından vazgeçmeyecek - Son Dakika
16:22 Hatay'da gence işkence yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
16:21 Osmaniye'de akaryakıt yüklü tankere çarpan tır yandı: 1 ölü - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 16:23:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]