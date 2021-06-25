Üye Girişi
Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site yönetimine ilginç bir yolla seslendi - Son Dakika

Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site yönetimine ilginç bir yolla seslendi

25.06.2021 16:06

Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site yönetimine ilginç bir yolla seslendi Geçtiğimiz hafta bir köpeğin çenesinin parçalanıp, dilinin de kökünden kesilerek hunharca katledilmesiyle gündeme gelen Balıkesir'in Ayvalık ilçesi;

Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site yönetimine ilginç bir yolla seslendi

BALIKESİR - Geçtiğimiz hafta bir köpeğin çenesinin parçalanıp, dilinin de kökünden kesilerek hunharca katledilmesiyle gündeme gelen Balıkesir'in Ayvalık ilçesi; bu kez bir hayvanseverin evinin bahçesinde kurduğu ses sistemiyle sorunlarını duyurmaya çalışmasıyla gündeme geldi.

Ayvalık'ta emekli öğretmen Sabahattin Çam ve eşi Birsen Çam 12 yıldır ikamet ettikleri Sahilkent Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 33. Sokak'ta bulunan evlerinde sahipsiz sokak hayvanlarını besledikleri için site yönetimiyle mahkemelik oldu.

Sahipsiz sokak hayvanları için evinin bahçesinin hemen yanındaki ortak alanda küçük bir barınak yapmasının ardından 3 yıl süren hukuk savaşını kazanan Sabahattin Çam, haklılığını site yönetimine duyurmak için ilginç bir yol seçti.

Yasal mercilerden aldığı izinlerle, jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleri eşliğinde evinin bahçesine kurduğu ses yayın sistemiyle, eşiyle birlikte kendi ceplerinden yaptıkları harcamalarla sadece Allah rızası için besledikleri ve yaşatmaya çalıştıkları sokak hayvanları konusunda sadece site yönetimine değil, tüm insanlığa örnek bir ders veren Çam, bu süreçte yaşadıklarını düzenlediği basın toplantısında anlattı.

Yaklaşık 13 yıldan bu yana satın aldıkları evde ikamet ettiklerini belirten Sabahattin Çam, "Eşimle ben sahipsiz sokak hayvanlarına sokakta bakmaktayız. Bakmış olduğumuz hayvanlar da bizim kendimize ait hayvanlar değil. Küçük kedilerin yine kendileri gibi sokak hayvanları olan köpekler tarafından parçalanarak öldürülmesi riskine karşı şu anda içinde bulunduğumuz alanı site yönetiminden koruma alanı olarak talep ettik. Onlar da önce yer olmadığını sonra da kendi evimizin hemen önündeki bu alanı kullanabileceğimizi söylediler. Biz de buraya bir çit çekip, bu hayvanların yağışlı havalarda korunabilecekleri bir yağmurluk yaptık. Süreç içerisinde bir takım şikayetler olunca konu, genel kurul toplantısına taşındı. O toplantıda uğradığımız hakaretlerin kayıtları da elimizde mevcuttur" dedi.

"Hiçbir hayvan bir çuvala koyup bir başka yere götürülemez"

5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanununun, sahipsiz hayvanların yaşama haklarını yasal güvence altına aldığına işaret Sabahattin Çam, "Üstelik önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek ve kapsamı genişletilecek ve tamamen koruma kalkanı haline getirilecektir. Çünkü bu dilsiz hayvanlar kendi haklarını savunamayacakları için hayvan severlerin o canlıları doyurmak ve sulamak gibi bir hakkı kanun tarafından güvence altına alınmıştır. Sahipsiz hayvanlarla ilgili her türlü işlem, yasanın uygulayıcısı olan valilik, il çevre müdürlükleri, orman su işleri müdürlükleri ve belediyelere verilmiştir. Belediyeler dışında hiçbir kurum ve kuruluş sahipsiz hayvanlara müdahale edemez, toplayamaz ve bir yerden bir başka yere taşıyamaz. Yani burada birilerinin istediği gibi 'Bunları toplayıp, bir çuvala koyacaksın ve atacaksın' şeklindeki gibi tehditlerde bulunamaz. Belediyelerin toplayıp rehabilite ettikleri hayvanların bile alındıkları yere bırakılmaları esastır. Hiçbir hayvanın yeri değiştirilemez. Alıştığı ve yaşadığı yerde yaşamaları kanunlarla desteklenir. Sitemiz ve diğer sitelerin hayvanların doğal yaşamlarının olduğu bölgelere kurulmuştur. Yaşam alanlarını gasp ettiğimiz, yerine beton bloklar diktiğimiz, her yeri asfalt yaptığımız bu ortamda bu hayvanlara gidecek yer bırakmadığımız da bir gerçektir. Gerek insani, gerekse de yasal anlamda bu hayvanlarla birlikte yaşamak zorundayız" diye konuştu.

Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site yönetimine ilginç bir yolla seslendi
Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site yönetimine ilginç bir yolla seslendi
Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site yönetimine ilginç bir yolla seslendi
Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site yönetimine ilginç bir yolla seslendi
Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site yönetimine ilginç bir yolla seslendi
Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site yönetimine ilginç bir yolla seslendi
Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site yönetimine ilginç bir yolla seslendi

Sokak Hayvanları, Balıkesir, Sahilkent, Emekli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site yönetimine ilginç bir yolla seslendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın 18:04 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Halının değeri 800 bin lira! 6 metrekarelik ipek halı alıcısını bekliyor 17:46 Halının değeri 800 bin lira! 6 metrekarelik ipek halı alıcısını bekliyor 17:37 "Ayrılacaksın" tartışması kanlı bitti! Annesini öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı 17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme 17:05 Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak 16:17 Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin 15:48 Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm 15:03 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı         
18:14
3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular         
17:55
Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı         
17:43
Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023         
17:34
İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum         
17:08
Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor         
17:01
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:53
Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış         
15:36
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı         
13:42
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 18:26:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site yönetimine ilginç bir yolla seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement