Sokak hayvanları için güç birliği - Son Dakika

Sokak hayvanları için güç birliği

06.03.2021 16:44

Sokak hayvanları için güç birliği Türkiye'ye ve Avrupa'ya örnek bir 'Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçirmeye hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sokak hayvanlarının yararına olan çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

Sokak hayvanları için güç birliği

BURSA - Türkiye'ye ve Avrupa'ya örnek bir 'Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçirmeye hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sokak hayvanlarının yararına olan çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

Salgın sürecinde 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerine desteklerini ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu zorlu dönemde beslenme ve barınma sorunu yaşayan sokak hayvanlarını da unutmadı. Geçtiğimiz yıl Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde 6 bin 398 tedavi, 2 bin 900 parazit uygulaması, bin 576 aşılama, 500 acil müdahalede bulunarak sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, son bir yıl içinde de sokak hayvanları için 120 ton mama dağıtımı, 350 adet kulübe, 150 adet suluk ve 70 adet büyük mamamatik ile 950 ayrı noktada da besleme çalışmaları yaptı.

Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkanı Şükrü Yaşar ve yönetim kurulu üyeleri, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Türkiye'de bir ilk yaşandığını söyleyen Şükrü Yaşar, "Salgın sürecinin başından beri Bursa'da her hafta sonu sokak hayvanlarına yönelik beslemeler ve tedaviler yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu konuda tüm kesimlere önderlik ediyor. Bu çalışmanın Türkiye'de örneği yok. İnşallah Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu duyarlılığı diğer tüm kurumlara örnek olur. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve gönüllü katılımcılara emekleri için teşekkür ediyorum. Dernek olarak bu çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaklaşık 1 yıldır etkili olan salgın sürecinin birçok konuda zorluklara yol açtığını söyledi. İnsanların bu süreçten etkilendiği gibi sokak canlarının da bu süreçten olumsuz etkilendiğini belirten Başkan Aktaş, bu konuda faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarına duyarlılıkları için teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda kurumsal adımlar attığını dile getiren Başkan Aktaş, "İhalesini gerçekleştirdiğimiz yeni barınağımızın bütün çevremize, hatta ülkemize örnek olacağını düşünüyorum. Harika bir doğal ortamda ve orman içerisinde bulunacak. Adeta okul hüviyetinde gençlerimiz ve çocuklarımız istifade edecek. Sokak hayvanlarımızın rehabilitasyonunun ve tedavisinin sağlıklı koşullarda yapılacağı bir mekan olacak. Sağlık İşleri Daire Başkanlığımızın marifetiyle salgın sürecinde derneklerimizle ciddi faaliyetler yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizler inancımızın ve kültürümüzün gereğini yapıyoruz. Ama şehirde yaşayan tüm bireyin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Hepimizin sokak canları için yapabileceği bir şeyler var. Temennimiz bu tür faaliyetlerimiz şehirde yaşayan her bir bireyin içine nakşetsin. Vazife olarak bunu hayata geçirsin" diye konuştu.

Sokak hayvanları için güç birliği
Sokak hayvanları için güç birliği
Sokak hayvanları için güç birliği
Sokak hayvanları için güç birliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokak hayvanları için güç birliği - Son Dakika


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