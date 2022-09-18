Sokak hayvanları için her gün 15 kilometre yol gidiyor - Son Dakika
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Sokak hayvanları için her gün 15 kilometre yol gidiyor

18.09.2022 12:28
Sokak hayvanları için her gün 15 kilometre yol gidiyor

ANKARA'da yaşayan Kenan Düşünsel (65), kimi zaman yürüyüp kimi zaman otostop çekerek 16 yıldır her gün yaklaşık 15 kilometre yol katedip, sokak hayvanlarını besliyor.

ANKARA'da yaşayan Kenan Düşünsel (65), kimi zaman yürüyüp kimi zaman otostop çekerek 16 yıldır her gün yaklaşık 15 kilometre yol katedip, sokak hayvanlarını besliyor.

Etimesgut ilçesinde oturan işçi emeklisi Kenan Düşünsel, 16 yıldır her gün yaklaşık 15 kilometre yol katedip, sokaktan ve esnaftan topladığı yiyeceklerle Güvercinlik bölgesinde yaşayan 150'ye yakın kedi ve köpeği besliyor. Düşünsel, kimsenin bu bölgeye gelmediğini ve bu nedenle aç kalan hayvanların caddeye çıkıp kaza sonucu öldüğünü belirterek, "Ben burada canlıları korumaya çalışıyorum. Kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum ama bir yere kadar geldim ve takıldım. Yardımseverler de bir geliyorlar, fotoğraf çekip gidiyorlar. Daha sonra gelen yok, giden yok. Mahallelerden ekmek topluyorum. 15 kilometre yol yürüyorum. Bazen arkadaşlarla geliyorum, bazen de araç tutuyorum. Ancak o da bütçemi çok zorladı. Şu anda acilen yardımseverlerden bir şeyler bekliyoruz. Bu hayvanları yüzüstü bırakamam. Bir gün bıraksam hemen caddeye çıkıyorlar. Hatta geçen 3 tanesi öldü, yola çıkmış. Yani hasta da olsam sağlıklı da olsam muhakkak geleceğim buraya" dedi.

'HER GÜN SOKAKLARDAN EKMEK TOPLUYOR' Bölge esnafından Tamer Polat ise Kenan Düşünsel'i uzun yılladır tanıdığını belirterek, "Kenan Amca kendisini bu işe adamış. Köpekleri besliyor ancak imkanı yok, arabası yok. Yeri geliyor işimiz olduğu zamanda dahi kendi aracımızla götürüyoruz. Çünkü 150-200 tane köpeğe bakıyor. Yeri de belli zaten oraya çoğu zaman gidiyor, kışın daha zor. Her gün sokaklardan ekmek topluyor. Biz de elimizden geldiği kadar burada çıkan kuzunun kemiklerinden yardımcı oluyoruz. Götürüp orada kaynatıyor, yavrulara barınak yapıyor" diye konuştu.

Düşünsel'in hayvanlara yiyecek götürmesinde yardım eden nakliyeci Ömer Uzar ise "Devamlı Kenan Ağabey ile beraber buraya yiyecek getiriyoruz. Maliyetine geliyorum ben. Bazen hiç para almıyorum, bazen de maaşını aldığı zaman veriyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Güvercinlik, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için her gün 15 kilometre yol gidiyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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