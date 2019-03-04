Sokak Hayvanları İçin Isıtmalı Kulübe Yaptılar - Bursa

Kütahya'da iki lise öğrencisi, okullarının bahçesinde yaşayan sokak köpeklerinin üşümesinden etkilenerek güneş enerjisiyle ısınan kulübe yaptı.

SİNAN BALCIKOCA - Kütahya'da iki lise öğrencisi, okullarının bahçesinde yaşayan sokak köpeklerinin üşümesinden etkilenerek güneş enerjisiyle ısınan kulübe yaptı.



Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim gören Oğuz Özgür ve Ahmet Ercan Kaya, okullarının bahçesindeki sokak köpeklerinin üşüdüğünü görünce proje hazırladı.



Okulun biyoloji öğretmeni Muzaffer Efe'den destek alan öğrenciler, sokak hayvanlarını soğuktan korumayı sağlayan kulübe tasarladı.



Öğrencilerin projesiyle, güneşten alınıp aküyle depolanan enerji, kulübedeki ısıtmalı halıya aktarılarak sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi sağlanıyor.



İki öğrencinin projesi, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bursa Bölge Sergisi'nde yer alıyor. Öğrenciler, "Değerler Eğitimi" dalında katıldıkları yarışmada birincilik hedefliyor.



"Sokak hayvanları kışı üşümeden geçirebilecek"



Projenin danışmanı biyoloji öğretmeni Muzaffer Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.



Öğrencileriyle ilk önce şehir elektriğinden yararlanarak kulübe yapmayı planladıklarını belirten Efe, ancak sonradan daha çevreci bir proje tasarladıklarını ifade etti.



Öncelikle öğrencilerin çizim yaptığını anlatan Efe, şöyle konuştu:



"Öğrencilerimiz projeyi hazırladı ve gerekli malzemeleri aldık. Projeyi yaklaşık 100 liraya mal ettik. Kulübenin çatısına monte ettiğimiz panel, güneş enerjisini alıp aküyle depoluyor. Bu enerji, halı altı ısıtma minderi sayesinde ısı olarak aktarılıyor. Kulübenin içi termostat sayesinde 20 derece sıcaklıkta oluyor."



Efe, projeye ilişkin "Önemli olan insani değerleri artırmaktı. İnsanların sokak hayvanlarına bakışını değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim kadar onların da bu dünyada yaşama hakkı var. Ayrıca projeyle ilgili birkaç belediye ve firmayla görüştük. Sokak hayvanları için yaptıkları çalışmalarda bizden destek alacaklarını söylediler." ifadelerini kullandı.



"Amacımız hayvanların üşümesini engellemek"



Öğrencilerden Oğuz Özgür de kendi ürettiği enerjiyle ısınan bir kulübe yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Özgür, "Amacımız hayvanların üşümesini engellemek. Onların hayatına kolaylık getirmek. Projeyle, karlı havalarda bile kulübe sıcak tutuluyor." diye konuştu.



Öğrenci Ahmet Ercan Kaya ise "Hayvanlara değer veriyoruz. Hayvanlar için yaptığımız kulübeyi test ettik ve başarıya ulaştık. Çok mutluyuz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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