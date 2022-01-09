SOKAK HAYVANLARI İÇİN KADIKÖY RIHTIM'DA BULUŞTULAR - Son Dakika

KADIKÖY'de hayvanseverler, sokak hayvanlarının belediyeler tarafından toplatılmasını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaparak eylem düzenledi. Ünlü sanatçıların da katıldığı basın açıklamasında konuşan Doğukan Manço geçtiğimiz günlerde 15 köpeğin zehirlenmesiyle ilgili 2 kişinin kimliğinin tespit edildiğini söyledi. Manço, Bütün insanlar suçlu olmayabilir ama bütün hayvanlar masum dedi.

Kadıköy Rıhtım'daki, Atatürk Anıtı önünde toplanan hayvanseverler, sokak köpeklerinin toplatılmasına tepki göstererek eylem yaptı. 'Mahallemizin köpekleri nerede', 'Sokak hayvanlarına özgürlük', 'Barınaklar ölüm kamplarıdır ' yazılı pankartlar taşıyan eylemciler 'Sokak hayvanları sahipsiz değildir' sloganları attı. Eyleme çok sayıda hayvanseverin yanı sıra ünlü sanatçılar da destek verdi. Eylemciler tarafından yapılan açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımız belediyelerin istişare toplantılarında yapmış olduğu konuşmasındaki 'Belediyeler barınaklar kursun ve sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara götürsün' talimatı belediyelerce çarpıtıldı. Binlerce masum hayvan hunharca yaralanarak, işkence edilerek zulmedilerek toplatılıp, canlı canlı gömülüp karlı dağlara atılıp, vahşice yok edildiler. 2004 yılında çıkan hayvanları koruma kanununa göre belediyelere bakım evleri kurma ve kısırlaştırma işlemi yaptırma görevi verildiği halde, bin 200 belediyede hala gerçek bir bakım evi yoktur denildi.

CUMHURBAŞKANIMIZ BARINAK ZİYARET EDİP BELEDİYELERE SESLENDİ

Basın açıklamasına destek veren ünlülerden Yonca Evcimik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barınak ziyaretine dikkat çekerek, İçimi bu çığlıkların artık karşılık bulduğunu düşünerek rahatlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Beykoz barınağını ziyaret etti ve tüm AK Partili belediyelere seslendi. Bir an önce gereğini yapın diye ifadelerini kullandı.

AYNI AMAÇ İÇİN BURADAYIZ

Hayvanların sokaklardan toplatılmasını yanlış bulduğunu belirten Yusuf Güney ise şöyle konuştu Aynı amaç için buradayız. Hepimiz yapılan yanlışın düzeltilmesi, hayvanların hak ettikleri hayatı bulabilmeleri için toplandık. Yapılacak şey çok basit. Kısırlaştırmalar düzgün yapılacak, gönüllülerle çalışılması gerekiyor çünkü bu iş gerçekten gönül işi. Ülkemizde çok hayvan var ama bunları karga tulumba alıp bir yerlere hapsetmek doğru değil

BÜTÜN İNSANLAR SUÇLU DEĞİL AMA BÜTÜN HAYVANLAR MASUM

Geçtiğimiz günlerde bir barınakta 15 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak ciddi bir kesime ulaştığını ifade eden Doğukan Manço ise köpek ölümlerinden sorumlu 2 kişinin yakalandığını duyurdu. Manço, Ben uzun zamandır hayvan besleyen biriyim. İlk 2 köpeğim zehirlenerek öldü. Zehirlenmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Geçenlerde bir video paylaştım. 15 köpeği bir anda öldürdüler. Orası bir koruma alanı. Koruma alanında herhangi bir köpeği öldürmek suçtur, dinimizde de yeri yoktur. Bunu duyurdum ve o video 15 bin kişi tarafından paylaşıldı. Ciddi bir duyar ciddi bir farkındalık gerçekleşti ve bu konunun üzerinde duruldu. Bugün aldığım bir duyuma göre şüpheli 3 kişiden 2'sine ulaşıldı diğerinin bulunması için çalışma devam ediyor. Bütün insanlar suçlu olmayabilir ama bütün hayvanlar masum. İnsanların onları nasıl yetiştirdiğiyle alakalı diye konuştu.