Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanları İçin Kermes Düzenlediler

Sokak Hayvanları İçin Kermes Düzenlediler

1 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde ilkokul öğrencileri soğuk havada aç kalan sokak hayvanları için düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelir ile harçlıklarıyla yem alarak doğaya bıraktı.

Sokak Hayvanları İçin Kermes Düzenlediler, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde ilkokul öğrencileri soğuk havada aç kalan sokak hayvanları için düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelir ile harçlıklarıyla yem alarak doğaya bıraktı.

Zile Atiye Bekir Dinçer İlkokulu öğrencileri okullarında sokak hayvanları için kermes düzenledi. Öğrenciler, kermeste elde edilen gelir ve harçlıklarından biriktirdikleri paralar ile kış mevsiminde aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek alarak doğaya bıraktı. Okul müdürü ve öğretmenleri ile Karayün Tepesi Küçük Çeltek Mevkinde mahsur ve aç kalan köpeklere ekmek ve kemik veren öğrenciler duyarlılıkları ile örnek oldu. Bin 100 rakımlı tepeye hayvanseverlerin kullandığı arazi araçları ile çıkan öğrencileri sokak hayvanlarına yem bıraktı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:35 Kaynak: İHA

Tokat, Zile, Güncel
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