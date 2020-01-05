Sokak hayvanları için kullanmadıkları giyim eşyalarından oyuncak yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için kullanmadıkları giyim eşyalarından oyuncak yaptılar - Son Dakika

Sokak hayvanları için kullanmadıkları giyim eşyalarından oyuncak yaptılar

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Almanya'da Tıp Doktoru olarak görev yaptığı sırada görme engelli Namık Tuncel'e gönlünü kaptırarak, işini ve kariyerini geride bırakan Alman gelin Sandy Tuncel'in öncülüğünde sokak hayvanları için hazırlanan oyuncaklar minik öğrenciler ve velileriyle birlikte...

Sokak hayvanları için kullanmadıkları giyim eşyalarından oyuncak yaptılar, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Almanya'da Tıp Doktoru olarak görev yaptığı sırada görme engelli Namık Tuncel'e gönlünü kaptırarak, işini ve kariyerini geride bırakan Alman gelin Sandy Tuncel'in öncülüğünde sokak hayvanları için hazırlanan oyuncaklar minik öğrenciler ve velileriyle birlikte Ayvalık Belediyesi'ne ait köpek barınağı yetkililerine teslim edildi.


Ayvalık 15 Eylül Ortaokulu'nun bünyesindeki Mini Mini Empati Kulübü Üyelerinin yanı sıra okulun 4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileriyle hayata geçirilen projeye; Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Murat Akıner'in yanı sıra belediye sorumluluğundaki Köpek Barınağı'nın Veteriner Hekimi Seher Görgün, Okul Aile Birliği Üyeleri ile Okul Müdürü Soner Suyolcu'nun da destek verdiği öğrenildi.


Hafta sonu tatilinde bir araya gelerek sokak hayvanları için evlerinde kullanmadıkları eski giyim eşyalarını onların oynayacakları oyuncak haline getiren minikler, Köpek Barınağı'na yaptıkları oyuncakları teslim ettiler.


Okul Müdür Yardımcısı Selman Burunsuzoğlu'nun öncülüğünde gerçekleşen teslimat sırasında Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Seher Tuna Görgün, Barınağın Koordinasyon Sorumlusu İlkay Buladanlı minik öğrencilere barınak ve barınaktaki sokak hayvanları hakkında bilgiler verdiler.


Sokak Hayvanlarına yönelik ilçede gerçekleştirdiği gönüllü çalışmalarla tanınan Yeşim Kaygın'ın da hazır olduğu anlamlı ziyarette, yavru köpeklerle yaptıkları oyuncaklarla oynayan miniklerin sevinçleri ise adeta gözlerinden okunuyordu.


Minik öğrenciler barınaktan ayrılırken, eski elbiselerinden oyuncaklar yapıp yine barınağa getireceklerinin sözünü vermeyi de ihmal etmediler. - BALIKESİR

Balıkesir, Almanya, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor!
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
15:56 KKTC Başbakanı Tatar: "Eastmed projesinin Türkiye'nin onayı olmadan uygulanması mümkün değildir" - Son Dakika
15:55 Biri doktor iki kişi evde ölü bulundu (1) - Son Dakika
15:55 Ormanda köpek dövüştüren 4 kişiye gözaltı - Son Dakika
15:54 Savaştepe'de yapımı tamamlanan Soğucak-Karacaören Köprüsü hizmete açıldı - Son Dakika
15:54 Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
14:26 İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Son Dakika
13:33 Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 15:59:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak hayvanları için kullanmadıkları giyim eşyalarından oyuncak yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]