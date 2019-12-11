Sokak hayvanları için kulübe yaptılar - Son Dakika
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Sokak hayvanları için kulübe yaptılar

6 saat önce

Eskişehir'de hayvan dostu uygulamaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için yapılan kulübeleri kentin farklı noktalarına yerleştirdi.

Sokak hayvanları için kulübe yaptılar, System.String[]

Eskişehir'de hayvan dostu uygulamaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için yapılan kulübeleri kentin farklı noktalarına yerleştirdi.

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan ve Türkiye çapında bir örgütlenmeye sahip olan 'Ahbap' üyeleriyle birlikte köpek kulübeleri yaptı. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde yapılan 30 köpek kulübesi, Odunpazarı bölgesinde farklı parklara yerleştirdi. Havaların soğumasının insanlar kadar sokakta yaşayan hayvanları da olumsuz etkilediğini belirten yetkililer, sokakta yaşayan hayvanların çetin kış şartlarında hem yiyecek bulmak hem de vücut ısılarını korumak zorunda olduğuna dikkat çekerek, 'Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı sokaklarda yaşayan dostlarımız için ölümcül olabiliyor. Onlar için küçük ama hayat kurtarıcı pek çok şey yapabilmemiz mümkün. Onları unutmayalım dedi.


Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
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