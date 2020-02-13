Sokak hayvanları için kulübe yaptılar - Son Dakika
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Sokak hayvanları için kulübe yaptılar

13 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği üyeleri, sokak hayvanlarının soğuktan korunları için kendi elleriyle yaptıkları kulübeler ilçenin çeşitli yerlerine konuldu.

Sokak hayvanları için kulübe yaptılar, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği üyeleri, sokak hayvanlarının soğuktan korunları için kendi elleriyle yaptıkları kulübeler ilçenin çeşitli yerlerine konuldu.

Hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altına düştüğü ve dondurucu soğukların yaşandığı Çorlu'da Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği, sokakta hayvanları için kulübeler yapmaya karar verdi. Fabrikalar ve gönüllü bağışçıların desteğiyle temin edilen malzemeler, derneğin bahçesine getirilerek, burada dernek üyeleri tarafından titiz bir çalışmayla sokak hayvanlarının barınabileceği kulübelere dönüştürüldü. Dernek üyelerinin birer marangoz gibi çalışarak, bugüne kadar yaptığı 60 kulübe ilçenin çeşitli yerlerine konuldu.Doğa ve Hayvan Severler Derneği Başkanı Ahmet Güneş, iki ay süren çalışmanın ardından sokak hayvanlarının kalacağı kulübeleri yaptıklarını belirterek, "Dernek olarak sokak hayvanlarının kış boyunca yaşamlarını sağlamaları, soğuk hava koşullarından korunabilmeleri için böyle bir etkinlik başlattık. Yaklaşık iki ay süren çalışmaların sonucunda fabrikalardan ve gönüllü bağışçılarımızdan aldığımız paletlerle sokak hayvanlarına kulübe ve barınak desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar 60 kulübe yaptık. Bunların bir kısmını belirlediğimiz yerlere yerleştirdik. Yapımını tamamladığımız kulübeleri de yerlerine bırakacağız. Birçok cana ulaşmaya çalışıyoruz. Burada herkes gönüllü olarak bunları yapıyor" diye konuştu.


Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:42 Kaynak: DHA
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