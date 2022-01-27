SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA BIRAKTILAR - Son Dakika

MERSİN'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile gönüllüler sokak hayvanları için mama bıraktılar.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinin kırsal alanlarında yerleşim yerlerinin kısıtlı olduğu ve ulaşım imkanlarının bulunmadığı yerleri tespit etti. Ekipler daha sonra gönüllülerle birlikte olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara mama bıraktı.