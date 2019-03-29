Sokak Hayvanları İçin "Mamaraton"

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) AKUT Öğrenci Topluluğu'nun sokak hayvanları için düzenlediği "Mamaraton"a katılan 40 kişi, 6 kilometre koştu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) AKUT Öğrenci Topluluğu'nun sokak hayvanları için düzenlediği "Mamaraton"a katılan 40 kişi, 6 kilometre koştu.



PAÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına bağlı PAÜ AKUT Öğrenci Topluluğu, sokak hayvanları için farkındalık yaratmak ve sokak hayvanlarına mama bağışı toplamak amacıyla Çamlık mesire alanında koşu düzenledi.



"Mamaraton" adı verilen koşuya katılan 40 üniversite öğrencisi, oluşturulan 6 kilometrelik rotayı koştu. Koşu rotası boyunca kurulan 3 istasyonda bekleyen AKUT gönüllüleri, gelen koşuculara istasyona ait mamayı verdikten sonra koşucular bir sonraki istasyona yöneldi.



Üçüncü istasyondan da mamalarını alan koşucular, mamaların üzerine önceden yazılmış koordinatları telefonlarındaki haritalar kısmına girerek farklı koordinatlardaki dört mama kabını bulmak için koşmaya devam etti.



Mama kabını bulup topladıkları mamaları kaba döktükten sonra hedef kartını getiren ilk kişinin bölge birincisi olduğu etkinlikte bölge birincisine madalya ve sırt çantası verildi.

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