Sokak hayvanları için özel kulübeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için özel kulübeler - Son Dakika

Sokak hayvanları için özel kulübeler

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, ilçenin bazı mevkilere, köpek ve kedi kulübeleri yerleştiren çalışmalarına devam ediyor.

Sokak hayvanları için özel kulübeler, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, ilçenin bazı mevkilere, köpek ve kedi kulübeleri yerleştiren çalışmalarına devam ediyor.


Hayvan dostu uygulamalarıyla bilinen Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanları unutmadı. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde yapılan köpek ve kedi kulübeleri, Odunpazarı bölgesinde bulunan muhtelif parklara yerleştirildi. Hayvanların zorlu kış şartlarından etkilenmemesi için bazı parklara köpek ve kedi kulübeleri yerleştirdiklerini söyleyen yetkililer, hayvanlar için gerçekleştirdikleri çalışmalara devam edeceklerini belirtti.


İlçelerdeki sokak hayvanları


Odunpazarı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Protokolü çerçevesinde Eskişehir'deki 12 belediye ile protokol imzaladı. İmzalanan bu protokollerle Odunpazarı ilçesi ile birlikte 13 ilçede çalışmalarına devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağında yapılan kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerinin ardından işaretlenen sokak hayvanları sahiplendiriliyor veya 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince alındığı bölgeye bırakılıyor. Bu kapsamda 2019 yılında 3 bin 119 sokak hayvanının kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemleri gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, Odunpazarı Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yanında olduklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı
2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı Ceza yazılan sürücü, küfür ve hakaretler yağdırıp jandarmayı tehdit etti Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:34:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak hayvanları için özel kulübeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]