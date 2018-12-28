Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanları İçin "Pati Bekçileri" Görevde

Sokak Hayvanları İçin "Pati Bekçileri" Görevde

32 dakika önce

Muğla'da, üşüyen sokak hayvanlarıyla ilgilenmesi için "Pati bekçileri" ekibi oluşturuldu.

Sokak Hayvanları İçin
Muğla'da, üşüyen sokak hayvanlarıyla ilgilenmesi için "Pati bekçileri" ekibi oluşturuldu.


Muğla Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Pati bekçileri" projesi kapsamında 6 kedi kulübesi Menteşe ilçesinde sokak hayvanlarının yoğun olduğu sokak ve parklara yerleştirildi.


Sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlı havalarda mağdur olmaması için 6 kişiden oluşan ekip devriye görevi yapıyor. Ekiptekiler, iç ile dış bakımını yaptıkları kulübelere battaniye ve mama bırakıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte can dostları için Türkiye'nin en donanımlı barınağını yaptıklarını, "Pati bekçileri" ekibiyle de kış günlerinde sokak hayvanlarının yanlarında olduklarını söyledi.

Oluşturulan ekibin kışın sokak hayvanlarının aç kalıp üşümemesi için kulübelere mama ve battaniye bıraktığını vurgulayan Gürün, şunları kaydetti:

"Kışın dostlarımızın yemek bulmaları oldukça güçleşiyor. Bu yüzden onların aç kalmaması için kulübelerin içine ve sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere mama bırakıyoruz. 2018 yılında da 750 kilogram mama dağıtımı yaptık. Geçici Hayvan Bakımevi'nde hayvanların bakım ve tedavileri yapılıyor. Ekiptekiler hayvanların ısınmalarını sağlayıp, karınlarını doyuruyor."

Gürün, eylülden bu yana bakıma ihtiyaç duyan bin 836 hayvana barınakta hizmet verdiklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:50 Kaynak: AA

Menteşe, Muğla, Güncel
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