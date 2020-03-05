Sokak hayvanları için sahile yiyecek bıraktılar - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan Kızkalesi sahilinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler sokak hayvanları için sahile yiyecek bıraktı. "Hayvanları sevelim, hayvanları koruyalım" sloganı atarak sokakta yürüyen çocuklar, deniz kıyısında şiirler okuyarak hayvan sevgisine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla öğrenciler sokak köpeklerine yiyecek ve mama verdi.



Etkinlik koordinatörü öğretmen Emine Topkara, "Kızkalesi öğrencilerimizle beraber 'Bir avuç mama, bin sevgi' etkinliğini yaptık. Buradaki amacımız çocuklara hayvan sevgisini aşılamak. Biliyorsunuz ki ağaç yaşken eğilir. Biz de öğrencilerimize hayvan sevgisi hayvan bilincini vermeye çalıştık. Hayvanları seven insanlar doğayı da sever, merhametli olur, yardımsever olur. Bu etkinliğimizin amacına ulaşmasını diliyoruz" dedi.



Topkara, Mersin Büyükşehir Belediyesinden mama ve veteriner yardımı aldıklarını ve bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini kaydetti.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek de, "Çocuklarımız çok mutlu oldu, bugün burada hayvanlarımızı beslediler. Kendileri de onlarla beraber ortak yaşama bilincini kazandılar. Bu projelerimiz Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber devam ediyor. 3 okulumuzu pilot okul seçtik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onlara köpek barınağımızdan hayvan sahiplendireceğiz. Sonra kulübelerini vereceğiz. Çocuklarımız onlarla beraber yaşamayı öğrenecek" diye konuştu.



Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale de küçük yaşta hayvan sevgisi aşılayan etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Öğrenciler ise hayvanları beslediklerini ve iyilik yaptıklarını, dolayısıyla da kendilerini mutlu hissettiklerini dile getirdiler. - MERSİN