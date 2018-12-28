Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanları İçin Şehrin Çeşitli Noktalarına Yarım Ton Yem Bırakıldı

Sokak Hayvanları İçin Şehrin Çeşitli Noktalarına Yarım Ton Yem Bırakıldı

16 dakika önce

ELAZIĞ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin çeşitli bölgelerine yarım ton yem bıraktı.

Sokak Hayvanları İçin Şehrin Çeşitli Noktalarına Yarım Ton Yem Bırakıldı, System.String[]
ELAZIĞ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin çeşitli bölgelerine yarım ton yem bıraktı.

Olumsuz hava şartlarında yem ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan kuşlar, sahipsiz kedi ve köpekler için Elazığ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, Kültürpark, Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı, şehir içi kavşaklar, mezarlıklar gibi şehrin farklı bölgelerine yem bıraktı.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada,"Havaların soğumasıyla birlikte özellikle kuşların yiyecek bulmakta sıkıntı yaşadığı,  bu konudaki çalışmalarının kış boyunca sürdürüleceği" belirtildi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:36 Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel
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