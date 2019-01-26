Sokak Hayvanları İçin Sıra Dışı Öneri 'Sevgi Maması'

Araştırmacı Yazar Metin Soylu sokak hayvanları için sıra dışı bir eylem planı önerisinde bulundu.

Araştırmacı Yazar Metin Soylu sokak hayvanları için sıra dışı bir eylem planı önerisinde bulundu. 'Sevgi Maması' projesi sayesinde sokak hayvanları aç kalmaktan kurtulabilecek.



Araştırmacı Yazar Metin Soylu'dan sokak hayvanları için sıra dışı bir eylem önerisi geldi. Soylu, yaklaşık iki yıldır projelendirdiği 'Sevgi Maması' fikrinin yasal telif haklarını alarak ilk kez kamuoyunun bilgisine sundu. Yazar Soylu, "Sevgi Maması, Türkiye için geç kalınmış bir projedir. Bu projeyle, sokak hayvanları aç kalmaktan kurtulabilir. Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş özel sponsor firmaların olası katkısı Sevgi Maması Projesi'ni taçlandırabilir" diye konuştu.



Aç hayvanların mama ihtiyacı anında karşılanabilecek



Sevgi Maması Projesi'ni ilk kez kamuoyu ile paylaşan Araştırmacı Yazar Metin Soylu konuyla ilgili şunları söyledi:



"Türkiye'de çeşitli amaçlar için kullanılan otomat makinelerinin, gündelik hayatımızda işlerimizi kolaylaştırmak için belirli noktalarda hizmet verdiğini biliyoruz. Bu otomat makineler 1 TL, 2 TL ya da 3 TL gibi ücretlerle çalışmakta olup, bazısında bisküvi, bazısında çay-kahve, bazısında ise su ihtiyacımızı karşılamak amacıyla pet şişelerinin konularak satıldığını görüyoruz. Otomat makinelerinin yalnızca insanların hayatını kolaylaştırmak dışında, sokaklarda hayatta kalabilmek için adeta yaşam savaşı veren başta kedi, köpek, kuşlar olmak üzere kısacası hayvanların da yemek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bir fikir projesi hazırladım. Bu projenin adı 'Sevgi Maması'dır. Bu projeyle, otomat makinelerinin içerisine kedi, köpek, kuş, balık, civciv gibi hayvanlar için mama üreten firmaların ürünlerini koyarak 1 ya da 2 TL gibi ücret karşılığında sokaktaki hayvanları doyurabilmek için bu ihtiyacın insanlar tarafından anlık karşılanabilmesi amaçlanmıştır. Yani bir vatandaş hangi mamadan satın almak istiyorsa otomat para girişine ücretini atıp, ilgili tuşa basarak o mamayı ister evinde beslediği hayvanı için isterse sokakta aç kalmış bir hayvan için hemen kullanabilecektir. Bahsetmiş olduğum otomat makinelerini özellikle açık alanlarda, ihtiyaç halinde kapalı alanlarda da insanların ve hayvanların sık dolaştığı lokasyonlara konulması önem arz etmektedir."



Sokak hayvanlarına karşı duyarlılık artacak



Araştırmacı Yazar Metin Soylu, "Ayrıca, vatandaşlarımızın hayvanlara olan bakış açısının sevgiyle artması hedeflenmiştir. Özellikle, çocuklarımızın ve gençlerimizin sokaklarda yaşayan hayvanlara karşı daha duyarlı bir davranışa yöneleceklerini düşünüyorum. İnsani değerlerine anlam katacaktır. İnanıyorum ki bu proje sayesinde, her yaştan halkımızın sokaklarda yaşayan hayvanları koruma içgüdüleri, sevgiyle artarak devam edecektir. "Sevgi Maması" otomat makinelerinin sayesinde isteyen her insan etrafındaki sokak hayvanlarını anında doyurabilme imkanına sahip olacaktır. Sevgi Maması Projesi, www.sevgimamasi.com web sitesi üzerinden ve gerekse Sevgi Maması cep telefonu aplikasyonu sayesinde konumumuza göre bize en yakın "Sevgi Maması" otomat makinesi nerede ise anında bularak söz konusu hayvan mamalarını 7/24 rahatlıkla tedarik edebilecekleri profesyonel bir yapıya dönüşmesi için çalışmalar yapılacaktır. Bu konuda çalışmalarım devam etmektedir. Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş özel sponsor firmaların olası desteğiyle Sevgi Maması Projesi için pilot çalışmalar İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde yapılabilir" diye konuştu. - İSTANBUL

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