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Sokak hayvanları için su borusundan mama ve su kabı yaptı

53 dakika önce

Adana'da bir muhtar, sokak hayvanlarının aç kalmaması için su borularından mama ve su kabı yaptı.

Sokak hayvanları için su borusundan mama ve su kabı yaptı, System.String[]

Adana'da bir muhtar, sokak hayvanlarının aç kalmaması için su borularından mama ve su kabı yaptı.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör, yaptığı açıklamada, mahalledeki parkaların tamamına su borularından hazırlanmış kırmızı ve beyaza boyalı mama ve su kabı yerleştirdiğini söyledi.

Sokak hayvanları için böyle bir çalışma yaptığını belirten Güngör, şöyle devam etti:

"Muhtar seçildiğimde mahallemizdeki parklarımızın hepsine su borusundan 3 parçadan oluşmak üzere kendi işçiliğimizle boyayarak üzerine de güzel bir kapak yaparak sokak hayvanlarımız için yemlik ve suluk yaptık. Bunların günlük olarak hayvanseverler tarafından hem bakımları hem de dolumları yapılacak."

Güngör, daha sonra hayvanseverlerle beraber bölgedeki diğer parklara giderek hazırlamış oldukları boruları ağaçlara bağlayıp su ve mama dolumu yaptı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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