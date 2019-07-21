Son Dakika Haberleri: Sokak hayvanları için su ve mama hizmeti
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Sokak hayvanları için su ve mama hizmeti

1 saat önce

Bağcılar Belediyesi, sokak hayvanlarının bunaltıcı yaz günlerinde su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için parklara suluk ve mama kapları bıraktı.

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Bağcılar Belediyesi, sokak hayvanlarının bunaltıcı yaz günlerinde su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için parklara suluk ve mama kapları bıraktı.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla sokakta yaşayan canlıların su bulmakta zorlandığı belirtildi.
Belediyenin de sokak hayvanlarını bu olumsuz şartlardan kurtarmak için harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, park ve bahçelere suluk ve mama kapları bırakıldığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri tarafından kapların her gün birkaç defa doldurulduğu vurgulandı.
Ayrıca ihtiyaç görülen bazı noktalara ise yavru kedilerin korunması amacıyla her türlü hava şartına dayanıklı kedi evleri kurulduğu aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sokak hayvanlarının rahat bir yaşam sürmesi için projeler ürettiklerini belirtti.
Sokak hayvanlarının insanların can dostu olduğunu aktaran Çağırıcı, şunları kaydetti:
"Her canlı gibi onların da bizim gibi yaşam hakkı var. Onların hakkını korumak bizim başlıca görevlerimiz arasında. Dünya üzerinde hayatı paylaştığımız can dostlarımızı sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam ediyoruz. Sıcaklardan etkilenmeden rahat bir yaşam sürmesi için çalışmalar yapıyoruz. Onların yaşadığı yerlere su ve mama koyarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz."
Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:03 Kaynak: AA
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