Sokak hayvanları için süperstar hayali

Geçtiğimiz gün Akatlar Kültür Merkezi
'nde görkemli bir törenle sahiplerini bulan Altın Melek Ödülleri'nde 'En İyi Cover' dalında ödüle layık görülen Okan Tok, tarzıyla da gözleri üzerinde topladı. "Onlarında Gözyaşları Var" projesiyle sokak hayvanları için gönüllü çalışmalarda bulunan Okan Tok, açtığı pankartla ödülünü yine yardıma muhtaç sahipsiz hayvanlar için aldı. Yakında "Onlarında Gözyaşları Var" projesi için ünlü isimlerin çıkacağı büyük bir konsere imza atacağın belirten Tok, yüreği hayvan sevgisiyle dolu olan Ajda Pekkan
'ı o gece sahneye çıkarmayı çok arzuladığını söyledi. Yakışıklı şarkıcı, "Can dostlarımızın bizlere çok ihtiyacı var. Sokak hayvanlarına karşı duyarlılığını iyi bildiğim Ajda Pekkan ile aynı sahnede olmak ise en büyük hayalim" diye konuştu.