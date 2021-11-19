Sokak hayvanları için Tatvan'a 14 ton mama gönderildi - Son Dakika

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile online teslimat platformu "Getir" tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere Bitlis'in Tatvan ilçesine 14 ton mama gönderildi.

Tatvan Belediyesi'nin ek hizmet binasındaki depolara boşaltılan kuru mamalar belediye koordinasyonunda bölgedeki il ve ilçelere dağıtılacak.

Mamaları Bingöl, Artvin, Van, Siirt, Muş, Bulanık, Malazgirt, Ahlat, Adilcevaz ve diğer bazı yerleşim birimlerine göndermeye başladıklarını belirten HAYTAP İl Temsilcisi Ömer Atış, "Şu an Bulanık Belediyesi'nden gelen arkadaşlara oraya gönderilecek olan mamaları teslim ediyoruz. Katkılarından dolayı Getir ve HAYTAP'a, desteklerinden dolayı da Tatvan Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz." diye konuştu.