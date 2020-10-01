Sokak hayvanları için tek seferde 50 ton mama toplamayı hedefliyor - Son Dakika

Sokak hayvanları için tek seferde 50 ton mama toplamayı hedefliyor

Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde her yıl HAYTAP iş birliği ile 'Mama Gönder' projesini hayata geçiren Getir, sokak ve barınak hayvanları için 6'ncı kez çalışmalara başladığını duyurdu.

Sokak hayvanları için tek seferde 50 ton mama toplamayı hedefliyor, System.String[]
Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde her yıl HAYTAP iş birliği ile 'Mama Gönder' projesini hayata geçiren Getir, sokak ve barınak hayvanları için 6'ncı kez çalışmalara başladığını duyurdu. Bu yıl duyarlı kullanıcılarının destekleriyle 'iyilik rekoru' kırmaya odaklandığını belirten Getir tek seferde 50 ton mama toplamayı hedefliyor.

Getir, her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 EkimDünya Hayvanları Koruma Günü için harekete geçti. 5 yılda 50 ton mama toplayarak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile ihtiyaç sahibi hayvan bakımevlerine 330 bin kap mama yardımı götüren Getir, bu yıl hayvansever kullanıcılarının desteği ile 'iyilik rekoru' kırarak tek seferde 50 ton mama toplamayı hedefliyor.

SEÇİMİ HAYVANSEVERLERE BIRAKTI

Bu sene 'Mama Gönder' projesine 'Yardım Maması' ürününü de dahil ettiğini belirten Getir, sokak hayvanlarına destek olmak için seçimi duyarlı kullanıcılara bıraktığını duyurdu. Getir, kullanıcılarının satın alacağı her 'Yardım Maması' karşılığında barınaktaki hayvanlar için 10 kap mama ulaştırılacağını kaydetti.

Getir konuyla ilgili şu bilgilendirmede bulundu;

"Hayvanseverler, sadece 'Yardım Maması' ürününü alarak ya da siparişlerine ekleyerek projeye destek olabilecek. Satın alınan her Yardım Maması, kullanıcıların adresleri yerine, sene boyunca HAYTAP'ın yönlendirdiği ihtiyaç sahibi hayvan bakımevlerine toplu şekilde teslim edilecek. Ayrıca projenin daha fazla sayıda patili dostumuza fayda sağlayabilmesi için 1 Ekim'den itibaren kedi ve köpek mamaları Getir'de yüzde 40 indirimli satışa sunulacak. Bunun yanı sıra Getir, kullanıcılarının sokaktaki minik dostları için alacağı her indirimli mamaya karşılık barınaktaki bir hayvanın 2 kap mama ihtiyacını da karşılayacak"

PANDEMİ DÖNEMİNDE 23 TON MAMA TOPLANMIŞTI

Getir, 'Mama Gönder projesine ek olarak pandemi döneminde yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını beslemek için Haziran ayında 'Yardım Maması' projesini başlatmış ve kullanıcıları sayesinde topladığı 23 ton mamayı HAYTAP iş birliği ile Türkiye'nin çeşitli illerindeki sokak hayvanlarına ulaştırdığını hatırlattı.

HERKESİ YARDIMA ÇAĞIRDI

2015 yılında 'Sen sokak hayvanlarını doyur, biz barınaktakileri doyuralım' sloganıyla yola çıktığına dikkat çeken Getir, herkesi sokak hayvanları için desteğe davet etti. Evcil hayvan sahibi olsun, olmasın tüm duyarlı kullanıcılarına seslenen Getir, verilen her desteğin sokak ve barınak hayvanları için anlamını vurgulayarak 'Desteğinizle bir kap daha yakın!'İyilik Rekoru'na ulaşıldığında toplanan mamalar, HAYTAP tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hayvan bakım evlerine iletilecek ve sokaktaki patili dostlarımızı beslemek için kullanılacak." bilgisini paylaştı.


- İstanbul
Sokak hayvanları için tek seferde 50 ton mama toplamayı hedefliyor

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Hayvan Hakları Federasyonu, Sokak Hayvanları, Mama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için tek seferde 50 ton mama toplamayı hedefliyor - Son Dakika

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