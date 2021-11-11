Sokak hayvanları için yapılacak gönüllü besleme projesi hayata geçiyor - Son Dakika

1 Kasım 2021 günü yürürlüğe giren " Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü " Gönüllü Katılım Yönergesi " kapsamında ilk işbirliği protokolü Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Barosu arasında imzalandı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer; "Osmaniye Belediyesi olarak baro başkanımıza ve kendisinin nezdinde tüm avukatlarımıza bu duyarlılıklarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Benzer protokolleri şehrimizdeki diğer STK'lar ve kamu kurumları ile de yaparak gönüllük faaliyetlerini arttırmayı hedefliyoruz." Şeklinde konuştu.

Osmaniye Baro Başkanı Av. Halil İbrahim Bozdoğanoğlu ise yaptığı konuşmasında; "Osmaniye'de görev yapan avukatlarımız konuya oldukça duyarlılar. Şehrimizde sokak hayvanlarına farkındalığın arttırılması için yapılan bu çalışmayı kurum olarak bizde destekliyoruz. Ayrıca proje kapsamında ilk olarak Osmaniye Barosu'nu da tercih ettiğiniz için Osmaniye Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.