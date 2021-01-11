- Sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı - Son Dakika

- Sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı

11.01.2021 09:38

- Sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı Erzincan'da sokak hayvanları için belirlenen 15 noktaya yem ve mama bırakıldı.

- Sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da sokak hayvanları için belirlenen 15 noktaya yem ve mama bırakıldı.

Erzincan Valiliğin koordinasyonunda bazı sivil toplum kuruluşlarınca sokak hayvanları için cadde ve sokaklara mama ve yem bırakıldı.

Vali Mehmet Makas, "Bugün burada 5 grupla sivil toplum örgütlerimiz, kamu kurumlardaki görevli arkadaşlarımızla 15 noktada sokak hayvanlarına besleme amaçlı mama ve yem bırakıyoruz." dedi.

Düzenlenen yemleme çalışması kapsamında başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara mama, yem ve su bırakıldı.

- Sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı
- Sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı
- Sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı
- Sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı

Sokak Hayvanları, Erzincan, toplum, Mama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesiyle ne yapmak istiyor? İşte arka plandaki 3 hedef Hyundai ve Apple ortaklığı elektrikli araç üretimine 2024 yılında başlayacak Süper Lig'de 12 gole ulaşan Aaron Boupendza'nın performansı sosyal medyayı salladı Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı?
Süper Lig'de 18 haftada 14 teknik direktörle yollar ayrıldı Süper Lig'de 18 haftada 14 teknik direktörle yollar ayrıldı         
10:09
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu         
09:59
Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Ligue 1'de ilk yarının en iyi 11'ine seçildi Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Ligue 1'de ilk yarının en iyi 11'ine seçildi         
09:54
Haftaya 10 kuruş yükselişle başlayan dolar, 7,45'ten işlem görüyor Haftaya 10 kuruş yükselişle başlayan dolar, 7,45'ten işlem görüyor         
09:35
Sevgilisini sokak ortasında defalarca tekme tokat böyle dövdü Sevgilisini sokak ortasında defalarca tekme tokat böyle dövdü         
09:12
Şoför ile tartışan kadının bedduası pes dedirtti: İnşallah otobüsün ön camı patlar ve yüzün paramparça olur Şoför ile tartışan kadının bedduası pes dedirtti: İnşallah otobüsün ön camı patlar ve yüzün paramparça olur         
08:43
WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası kan kaybediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra kamu da BiP'e geçiyor WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası kan kaybediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra kamu da BiP'e geçiyor         
08:41
Popstar Bayhan Gürhan'dan kan donduran itiraf: Annem, ablamla bana fare zehri içirmeye çalıştı Popstar Bayhan Gürhan'dan kan donduran itiraf: Annem, ablamla bana fare zehri içirmeye çalıştı         
08:01
Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu         
00:07
Ankara'daki depremin ardından uzmanlardan peş peşe önemli açıklamalar Ankara'daki depremin ardından uzmanlardan peş peşe önemli açıklamalar         
23:57
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı         
21:27
Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı         
18:47
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 10:20:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei