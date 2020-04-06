Sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı - Son Dakika

Osmaniye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanma kararının ardından, Adana ve Kahramanmaraş'ı Osmaniye'ye bağlayan ara yollar trafiğe kapatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesini Kadirli ilçesine bağlayan yol ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesini Kadirli'ye bağlayan yollar jandarma ekiplerince bariyerlerle kapatıldı.

Ekipler, ikameti Adana ve Kahramanmaraş'ta olanlar hariç araçların geçişine izin vermedi.

İlçe belediye ekiplerince sokak hayvanları için park ve bahçelere yem ve su bırakıldı.