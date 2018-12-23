Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanları İçin Yiyecek Bırakıldı

Sokak Hayvanları İçin Yiyecek Bırakıldı

1 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı cadde ve sokaklara yiyecek bırakıldı.

Sokak Hayvanları İçin Yiyecek Bırakıldı, System.String[]
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı cadde ve sokaklara yiyecek bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan kedi, köpek ve kuşların yoğun olarak yaşadığı yerlere ekipler tarafından yiyecek bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşiknat, sokak hayvanlarını kış gününde unutmadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sokak hayvanları bizim bu kentte hayatı paylaştığımız paydaşlarımızdır. Kent yaşamı içinde kış günlerinde yiyecek ve barınak bulmakta zorlanan dostlarımıza göreve geldiğimiz günden beri tüm imkanlarımızla destek olmaya çalışıyoruz.

Kentin belli noktalarına koyduğumuz mamamatikler ve kedi köpek evleri, kuş yuvaları gibi birimlerin temizlik ve bakımı ekiplerimiz tarafından yapıldı ve 2 günlük yoğun kar yağışı sırası ve sonrasında beslenme ihtiyaçlarını karşıladık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:31 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Güncel
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