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Sokak hayvanları için yoga etkinliği

1 saat önce

Uşak'ta bir yoga merkezi, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarına mama bağışlayanlara yönelik yoga etkiliği düzenledi.

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Uşak'ta bir yoga merkezi, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarına mama bağışlayanlara yönelik yoga etkiliği düzenledi.

Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ile bir yoga merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarına mama temin etmek için "Mama Yogası" etkinliği düzenledi.

Sokak hayvanları için 3 kilo mama getiren yoga severler merkezde ücretsiz yoga etkinliğine katılırken, toplamda 300 kilo mama toplandı.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine konuşan yoga merkezinin yöneticisi Ayşe Ersoysal, gün boyu iki seans düzenlenen yoga etkiliğine 22 kreş öğrencisi ile 40 yetişkinin katıldığını söyledi.

Etkinliğe katılmanın ön koşulunun kişi başı 3 kilogram mama olduğunu aktaran Ersoysal, "Sabahki etkinliğimizde kreş öğrencilerimiz hayvan temalı yoga etkinliğine katıldı. Hem çocukları yoga ile tanıştırmış, hemde onlara hayvan sevgisini anlatmış olduk. İkinci etkinliğimize 40 kadar yetişkin katıldı. Toplamda 300 kilogram mama topladık. Bu mamaları Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne teslim edeceğiz. Kış aylarında sokak hayvanlarına destek olmuş olacağız" dedi.

Etkinliğe katılan kreş yöneticisi Sevim Katrancı ise "Mama Yogası etkinliğine çocuklarımızla katılarak hem hayvan sevgisini işlemek, hemde onları yogayla tanıştırma istedik. Çocuklarımız çok keyifli anlar yaşadı." diye konuştu.

Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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