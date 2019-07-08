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Sokak hayvanları için yollarda

1 saat önce

Sokak hayvanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen "30 günde 39 şehir" projesi kapsamında motosikletiyle Zonguldak'tan yola çıkan Barış Bahadır 10 bin kilometre yol katedecek.

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Sokak hayvanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen "30 günde 39 şehir" projesi kapsamında motosikletiyle Zonguldak'tan yola çıkan Barış Bahadır 10 bin kilometre yol katedecek.
Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından desteklenen proje çerçevesinde motosikletiyle Zonguldak'tan yola çıkan eskrim antrenörü Barış Bahadır, Sinop'a ulaştı.
Otuz günde 10 bin kilometre yol kat ederek Sinop'tan İzmir'e 39 şehri ziyaret edecek Bahadır, yolcuğu süresince rastladığı sokak hayvanlarını besleyerek onları barınaklara teslim edecek.
Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok sayıda hayvanın farklı sebeplerden dolayı sokağa terk edildiğini söyledi.
Sokak hayvanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bir proje hayata geçirdiklerini anlatan Bahadır, "Proje sayesinde sokaktaki canların sesini duyurmak istiyoruz." dedi.
Bahadır, hayvanseverlerin projeye destek olacaklarına inandığını belirterek, şunları dile getirdi:
"Projemizin amacı sokağa terk edilmiş canlarımızın sesi olmak. Bu sayede toplumda sokak hayvanları adına bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. 30 günde 39 şehre gideceğiz. Yolculuk boyunca gördüğümüz sokak hayvanlarını besleyeceğim. Onları daha sonra barınaklara teslim edeceğiz. Ayrıca her şehirde hayvan dernekleri temsilcileriyle bir araya gelerek neler yapabiliriz konusunda görüş alış verişinde bulunacağım. On bin kilometre yol sonunda umarım bazı sorunlara dikkat çekmiş oluruz. Özellikle toplumda bir farkındalık oluşturmayı başarmak istiyoruz."
Bahadır, yaz sezonunda birçok hayvanın sahiplenildiğini anımsatarak, "İnsanlardan ricamız o hayvanları tatilleri bittiğinde lütfen sokaklara terk etmesinler." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:08 Kaynak: AA
Zonguldak, Sinop, İzmir, Güncel
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